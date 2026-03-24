Las Juventudes Socialistas de Cáceres se posicionan contra la guerra y apelan a la memoria histórica

Las Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres han celebrado este fin de semana unas jornadas de política exterior que han combinado formación y acción, con una participación que la organización califica de éxito y un mensaje central: el compromiso con la paz y los valores democráticos.

La organización juvenil del PSOE en la provincia ha desarrollado durante el fin de semana sus Jornadas de Política Exterior, un espacio centrado en el análisis de los principales retos internacionales actuales. Según ha explicado la secretaria general, Irene Pozas, el balance es "muy positivo" tras "dos días increíbles de aprendizaje, reflexión y compromiso colectivo".

El programa combinó una jornada formativa el sábado, centrada en contenidos de política internacional, con una acción simbólica el domingo bajo el lema "Salvemos las democracias". En esta actividad, los participantes trasladaron mensajes en defensa de los valores democráticos en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas.

Desde la organización se subraya que este tipo de iniciativas buscan reforzar el pensamiento crítico entre la juventud y fomentar su implicación en el debate político.

Reivindicación del papel de la juventud

Uno de los ejes del encuentro ha sido la reivindicación del papel de la juventud progresista. Pozas ha defendido que "la juventud de izquierdas existe, es mayoritaria", frente a lo que considera un relato que sobredimensiona la presencia de posiciones de extrema derecha entre los jóvenes.

En este sentido, ha afirmado que existe "una minoría a la que se intenta captar con discursos populistas", y ha insistido en la necesidad de contrarrestar esas narrativas mediante formación y participación activa.

La dirigente juvenil ha enmarcado estas jornadas dentro de una estrategia para fortalecer el compromiso político juvenil en la provincia de Cáceres, en línea con el contexto político y social de Extremadura.

Compromiso con la paz y la memoria

El segundo gran mensaje del encuentro ha sido el posicionamiento explícito contra los conflictos bélicos. "Abanderamos el 'no a la guerra'", ha señalado Pozas, quien ha defendido la necesidad de abordar la política internacional "con rigor" y desde una base formativa sólida.

La secretaria general también ha apelado a la memoria histórica como herramienta para evitar la repetición de conflictos: "Es fundamental recordar lo que ocurrió en nuestro pasado para que la historia no vuelva a repetirse".

Las Juventudes Socialistas de Cáceres destacan que estas jornadas se consolidan como un espacio de referencia para la formación política en la provincia, en un momento en el que el debate internacional también tiene impacto en la agenda política regional.