Llega una nueva franquicia gastronómica a Cáceres: "En un mes confiamos en haber terminado la obra"

"En un mes esperamos haber terminada la obra", comentaban a media mañana de hoy los albañiles que se encuentran trabajando en el local. La cadena Restaurantes Lateral, perteneciente al grupo FoodBox y conocida por su concepto de cocina “upper casual dining” (con platos tradicionales y creaciones vanguardistas, croquetas, tostas, cocina abierta y servicio continuo), abrirá su primer establecimiento en Cáceres.

El nuevo restaurante se ubicará en el local que ocupaba el 100 Montaditos en la calle San Pedro de Alcántara, en pleno centro de la ciudad. Este espacio es emblemático, ya que antes albergaba el mítico cine Astoria, el más grande de Cáceres con más de 2.000 butacas.

Albañiles en la obra. / Miguel Ángel Muñoz

La apertura estaba prevista inicialmente entre febrero y marzo de 2026, promovida por la empresa Tartagal (la misma que gestiona las cafeterías Horno Santa Gloria en la zona). Se trata de una apuesta por ubicaciones prime y de calidad en la capital cacereña.

Lateral cuenta actualmente con alrededor de 19 restaurantes en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia o Málaga, y forma parte de la estrategia de expansión del grupo FoodBox, que incluye otras marcas como Santagloria o Vezzo.

Cáceres ya no es solo una ciudad de tiendas de toda la vida. En los últimos años, las franquicias han ido colonizando calles clave como Cánovas, Virgen de la Montaña o el entorno de Antonio Hurtado, introduciendo nuevas marcas, nuevos ritmos de consumo y, sobre todo, una nueva forma de entender el comercio urbano.

Lo que antes era una cafetería de barrio hoy puede ser un local con estética reconocible en media Europa. Lo que era una tienda familiar ahora convive con cadenas que replican el mismo modelo desde Madrid hasta Lisboa. Y en medio de todo eso, Cáceres cambia.

Empleo rápido… y rotación constante

Uno de los grandes argumentos a favor de las franquicias es claro: generan empleo. Y lo hacen rápido. Cada apertura implica contrataciones inmediatas, formación básica y una puesta en marcha casi automática.

En una ciudad donde el empleo juvenil sigue siendo una preocupación, esto no es menor. “Muchos jóvenes encuentran su primer trabajo en una franquicia”, explican desde el sector. Camareros, dependientes, encargados… perfiles que entran con facilidad, aunque también con una realidad evidente: alta rotación y contratos más ajustados.

El efecto llamada: más gente, más movimiento

Las franquicias no solo venden productos: atraen público. Y eso se nota. Calles donde antes el tránsito era irregular ahora viven un flujo constante de personas, especialmente en fines de semana.

Este efecto beneficia indirectamente al entorno: más gente implica más consumo en otros negocios, más visibilidad y, en algunos casos, revitalización de zonas que estaban perdiendo fuerza comercial.

Es lo que ha ocurrido en varios tramos del centro de Cáceres, donde la llegada de nuevas marcas ha coincidido con una mayor actividad en bares, tiendas y servicios.

El riesgo: la pérdida de identidad

Pero no todo es positivo. La otra cara de la moneda genera debate:

¿Está perdiendo Cáceres su personalidad comercial?

Algunos comerciantes lo tienen claro. “Cuando entras en una calle y ves las mismas marcas que en cualquier ciudad, algo se pierde”, comentan. El comercio tradicional, con décadas de historia, se enfrenta a modelos más estandarizados, con mayor capacidad de inversión, marketing y adaptación.

La tensión es evidente: modernización frente a identidad.

Las franquicias también han cambiado cómo se consume. Más rapidez. Más experiencia visual. Más producto pensado para redes sociales. Locales diseñados para fotografiar, cartas simplificadas, procesos automatizados. Todo enfocado a un cliente que ya no solo compra: vive una experiencia. En ciudades como Cáceres, donde el ritmo era más pausado, este cambio se percibe con claridad. El café ya no es solo café. Es marca, estética, ubicación… y muchas veces, tendencia.

Otro aspecto menos visible: las franquicias también son una vía de emprendimiento. Detrás de muchos locales hay inversores locales que apuestan por modelos ya probados para reducir riesgos.

Esto permite a pequeños empresarios entrar en el mercado con el respaldo de una marca consolidada, algo especialmente relevante en entornos donde montar un negocio desde cero sigue siendo complicado.

¿Hacia dónde va Cáceres?

La ciudad se encuentra en un punto intermedio. Ni completamente tradicional, ni totalmente franquiciada. Y probablemente ahí esté la clave. Porque el futuro parece claro: convivencia. Franquicias que aportan dinamismo, empleo y flujo económico. Negocios locales que mantienen la esencia, la cercanía y la identidad. El reto será encontrar el equilibrio. Mientras tanto, Cáceres sigue cambiando, calle a calle, local a local. Y cada nueva apertura -sea de una marca internacional o de un comercio de toda la vida- cuenta una parte de esa historia que se escribe en tiempo real.