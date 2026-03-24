Mar Toros solicita suspender la licitación de la plaza de toros de Cáceres tras ser excluida

La empresa Mar Toros ha presentado un recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento de Cáceres contra el acuerdo de la Mesa de Contratación que propuso la no admisión de la empresa en el procedimiento restringido para adjudicar la gestión y explotación de la plaza de toros Era de los Mártires durante las temporadas 2026 y 2027. El escrito, firmado por Joaquín Domínguez Giralt en representación de la mercantil, señala que la notificación de esa propuesta se produjo el 18 de marzo y que el recurso se interpuso al amparo de la Ley 39/2015 y de la Ley de Contratos del Sector Público. Quedaba, entonces, Lances de Futuro como única oferta.

En ese documento, la empresa sostiene que "el pliego exigía acreditar haber gestionado alguna plaza de toros de primera o segunda categoría en los últimos cinco años, entre 2021 y 2025, y afirma que ese requisito no incluía número mínimo de festejos, tipo de festejos, nivel de actividad ni gestión integral o continuada de la plaza". Añade que ha acreditado la organización de festejos taurinos en Olivenza, plaza de segunda categoría, dentro del periodo exigido.

Joaquin Dominguez, empresario taurino. / MAR TOROS

El recurso también recoge que la exclusión se ha fundamentado en que "la celebración de novilladas no acreditaría la solvencia exigida" y mantiene que esa interpretación introduce un requisito adicional no previsto en el pliego. A continuación, desarrolla que la organización de festejos taurinos implica planificación del evento, contratación de profesionales, coordinación operativa y ejecución del espectáculo, y añade que las novilladas con picadores forman parte del propio objeto del contrato.

Lo que pide Mar Toros

En la parte final del escrito, la empresa solicita que se estime íntegramente el recurso, que se declare no conforme a Derecho su exclusión, que se reconozca el cumplimiento de la solvencia técnica, que se acuerde su admisión en el procedimiento y que se suspenda la licitación. El documento está fechado en Badajoz el 19 de marzo de 2026.

Las declaraciones del gerente

El gerente de Mar Toros ha explicado que en su recurso defiende que la solvencia técnica prevista en el pliego se acreditaba mediante la relación de trabajos de igual o similar naturaleza y que, a su juicio, bastaba con haber gestionado alguna plaza de primera o segunda categoría entre 2021 y 2025. También ha señalado que el pliego no exigía número de festejos, ni distinguir entre corridas y novilladas, ni una gestión continuada de la plaza. En esa misma conversación, Domínguez ha indicado que la empresa ha acreditado festejos en Olivenza en los años 2021, 2022 y 2025 y ha insistido en que la exclusión se ha basado en considerar que las novilladas no acreditan la solvencia exigida.

Además, el gerente ha dicho que en el recurso ha pedido que se declare no conforme a derecho la exclusión de Mar Toros, que se reconozca la solvencia técnica de la mercantil, que se acuerde su admisión y que se suspenda el procedimiento de licitación.

Otros extremos incluidos

En el recurso, Domínguez ha incorporado una referencia a la Feria Taurina de Cáceres de 2017. En el escrito afirma que Mar Toros la organizó ese año y que esa experiencia, aunque quede fuera del periodo exigido, refuerza la solvencia del licitador.