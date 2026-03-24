Noelia Bonilla, influencer de moda: "Me siento muy feliz asistiendo a eventos sociales o culturales, tanto en Cáceres como en el resto de Extremadura"

Noelia Bonilla siempre ha sido muy reservada con su vida privada, pero su pasión por la moda la llevó a abrir un perfil público en Instagram en 2022. El verdadero punto de inflexión llegó cuando algunas marcas comenzaron a contar con ella de manera profesional, lo que dio paso a su participación habitual en grandes eventos del sector. Lo que empezó como un hobby ha ido transformándose poco a poco en su profesión, consolidándose como una figura influyente en el mundo de la moda.

Sus primeros pasos en el mundo de la moda

"Desde niña soñaba y me divertía con el mundo de la moda, pues he crecido viendo y leyendo esas fantásticas revistas que recuerdo con mucho cariño y que han guiado mis pasos hasta el día de hoy. Sin embargo, en mis comienzos realmente no había ninguna pretensión más allá de disfrutar y compartir mi pasión y mis conocimientos dentro del mundo de la moda, siempre a través de mis looks y mi estilo de vida".

Comunidad digital y compromiso con quienes más lo necesitan

Por otro lado, la experta en moda afirma que Instagram ha sido la herramienta en la que ha depositado toda su confianza, donde se siente cómoda y ha logrado crear su propia comunidad de seguidores. "Además de difundir mi pasión por la moda, desde mi perfil veo cómo puedo influir positivamente en los jóvenes en cuestiones tan gratificantes como ayudar a quienes tienen otras necesidades. Por ejemplo, actualmente colaboro con la asociación 105 Juguetes, de la que soy embajadora, y cada día aprendo a ser mejor persona mientras apoyo a los niños que forman parte de sus programas".

Cáceres como motor de inspiración

Para la influencer, su tierra natal ha sido clave en la construcción de sus valores y trayectoria. Sus raíces están profundamente ancladas en Cáceres, donde aún viven sus padres y muchos de sus amigos de la infancia, a quienes conserva como un verdadero tesoro desde su etapa en el colegio San Antonio de Padua. Según explica, los valores que le inculcaron, el cariño recibido y los recuerdos de sus primeros años han influido de manera decisiva en su trayectoria profesional, moldeando tanto su visión de la vida como su manera de entender y desenvolverse en el mundo de la moda y la comunicación digital. "Me siento muy feliz asistiendo a eventos sociales o culturales, tanto en Cáceres como en el resto de Extremadura. También quiero resaltar el orgullo que me supone ser embajadora de la candidatura de Cáceres para la Capital Europea de la Cultura 2031, participando en eventos dentro y fuera de la región. Con especial cariño recuerdo la primera edición de los Premios Woman Extremadura, celebrada en diciembre en Mérida, donde recibí el premio Woman Extremadura Talent, un reconocimiento que considero muy importante en mi trayectoria profesional".

Noelia Bonilla tras recibir el premio Woman Extremadura Talent. / FOTOGRAFIA-@JAIME.RECARTE

Consejos para quienes comienzan en redes sociales

Por último, de cara al futuro, ha querido compartir algunos consejos para quienes desean iniciarse o están dando sus primeros pasos en el mundo de las redes sociales. "Sinceramente pienso que ser fiel a tus principios es primordial, de la misma forma que no perder tu propia esencia. Siempre hay un punto de partida y una evolución en cada persona, yo no he sido excepción tampoco en esto, pero sin olvidar en ningún momento mis valores. Recomiendo tener las ideas muy claras, en la medida de lo posible, y rodearte de un buen equipo humano. Otra recomendación, esta la considero también esencial, es que se cuide la salud mental, ponerte en manos de profesionales que te ayuden a superar los obstáculos que aparecen en el camino y que las posibles críticas no te afecten en tu vida personal y laboral".