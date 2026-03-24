El precio de la docena de huevos en Cáceres oscilaba entre 1,85 y 2,30 pesetas en junio de 1932, según el tamaño

Las ferias y fiestas de Badajoz de junio de 1932 quedaron marcadas por un acontecimiento artístico de gran relevancia, la actuación del tenor aragonés Miguel Fleta, considerado entonces el "divo de los divos", junto a la soprano Matilde Revenga, cuya voz era tenida por muchos como insuperable.

Miguel Fleta, nacido en 1897 en Albalate de Cinca (Zaragoza), había alcanzado en aquellos años una proyección internacional extraordinaria. Su voz, de timbre cálido y gran riqueza expresiva, le había permitido triunfar en algunos de los principales escenarios líricos de Europa y América. Su estilo interpretativo, caracterizado por la intensidad emocional y el cuidado del fraseo, lo convirtió en uno de los tenores más admirados de su tiempo. Su presencia en Badajoz durante aquellas fiestas supuso un verdadero acontecimiento cultural, atrayendo la atención de aficionados y curiosos.

Matilde Revenga, emoción y técnica

A su lado, la soprano Matilde Revenga destacó como una intérprete de gran nivel artístico. Poseedora de una voz clara y bien proyectada, sobresalía por su técnica depurada y su capacidad para transmitir emoción en cada interpretación. En su época, fue reconocida como una de las grandes voces del panorama lírico, y su participación en las fiestas contribuyó decisivamente al éxito del evento.

Matilde Revenga. / Cedida

Precios cotidianos y destinos de descanso

En paralelo a este ambiente festivo y cultural, la vida cotidiana en la región ofrecía otros datos de interés. En la ciudad de Cáceres, el precio de la docena de huevos durante ese mismo mes de junio oscilaba, según el tamaño, entre 1,85 y 2,30 pesetas, reflejando el coste de productos básicos en la época. Por otro lado, las Termas de Montemayor se consolidaban como uno de los destinos más importantes del turismo termal en España. Según la estadística oficial, eran las más visitadas del país desde 1928. Su Gran Hotel Balneario, que contaba con 140 habitaciones equipadas con todo confort, representaba el auge de este tipo de establecimientos, frecuentados por quienes buscaban descanso y tratamientos de salud.