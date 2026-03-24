Así puedes ver en directo (y gratis) la Semana Santa de Cáceres desde el móvil

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado una aplicación móvil (app) que permitirá a ciudadanos y visitantes seguir en tiempo real el desarrollo de la Semana Santa (de Interés Turístico Internacional) y otros grandes eventos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la experiencia turística y la gestión municipal.

Presentación de la aplicación este martes. / EL PERIÓDICO

Eventos online

La herramienta, denominada LiveMap, es gratuita y está disponible para dispositivos iOS y Android, ofreciendo información detallada de cada evento, así como la posibilidad de visualizar los recorridos y la ubicación exacta de procesiones y desfiles sobre el mapa.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha señalado este martes que esta iniciativa supone “un antes y un después” en la gestión de los grandes eventos de la ciudad, al integrar información en tiempo real y facilitar la planificación de asistentes.

La aplicación permite consultar horarios, fichas informativas y recorridos, así como realizar un seguimiento en directo, lo que reduce la incertidumbre habitual sobre el desarrollo de las procesiones y mejora la organización del público.

Notificaciones

Además, incorpora un sistema de notificaciones en tiempo real para informar de incidencias, cambios de itinerario o recomendaciones de acceso, funcionando como canal directo entre el Ayuntamiento y la ciudadanía.

Entre sus funcionalidades destaca también la localización de puntos de interés como espacios accesibles para personas con movilidad reducida, tramos adaptados, puntos violeta, servicios públicos y zonas de asistencia. Desde el punto de vista organizativo, la herramienta facilitará la coordinación entre los distintos servicios implicados, como Policía Local y emergencias, al trabajar con información actualizada en tiempo real.

El proyecto se pondrá en marcha con un total de 29 eventos a lo largo del año, incluyendo la Semana Santa, San Jorge o la Virgen de la Montaña, y se enmarca en la estrategia municipal de turismo inteligente, con una inversión aproximada de 10.000 euros.