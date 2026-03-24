Fiebre por Shakira en Cáceres: las entradas para sus conciertos en Madrid salen a la venta este viernes en Ticketmaster

Revuelo en Cáceres por un asunto que está ocurriendo a más de 300 kilómetros de distancia. En la página web Ticketmaster ya aparece que las entradas para los conciertos de Shakira en Madrid van a salir a la venta en tres días exactos. El próximo viernes, 27 de marzo, se podrá comenzar a adquirir los pases para sus recitales del próximo mes de septiembre dentro de la residencia europea de la gira 'Las mujeres ya no lloran'.

Los conciertos se van a celebrar en Iberdrola Music, en Villaverde, donde tras el Mad Cool se levantará un estadio temporal con capacidad para unas 50.000 personas en un modelo temporal. El proyecto se denominará Estadio Shakira. El diseño del recinto busca ampliar el formato del concierto tradicional. El estadio será un espacio abierto, con gradas y una infraestructura audiovisual de gran formato, en línea con los grandes eventos internacionales.

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Desde la ciudad, ya hay gente que se está planteando comprar las entradas para acudir: "Sabemos que puede ser caro, porque también tendremos que reservar un sitio en el que quedarnos para dormir. Pero ya que estamos allí, incluso podríamos ir dos días", cuenta María, una joven que pasea por Cánovas. Es fan de la artista colombiana desde hace años y ahora tiene una oportunidad de oro para lograr acudir al concierto: "No me lo pienso perder, pero me falta alguien con quien acudir".

Shakira tenía tres citas anunciadas en Madrid (25, 26 y 27 de septiembre). Sin embargo, ha añadido otras tres (18, 19 y 20 del mismo mes). Tiene licencia para dar hasta cuatro más, pero por el momento no se han anunciado. En cada concierto, la artista será protagonista de una experiencia, 'Es latina', que durará hasta doce horas.

Santa Joaquina de Vedruna

Laura es otra cacereña que aguarda en Santa Joaquina de Vedruna una cita y que, pese a reconocer ser una fan de Shakira, no va a viajar a Madrid para este concierto. Sí ha utilizado Ticketmaster en otras ocasiones: "El año pasado, para ir a ver a Dellafuente. Fue muy complicado acudir a la cita porque solo ofreció dos conciertos. Era toda una guerra conseguir billetes", sentencia.

Para esta residencia europea de la artista colombiana, el Iberdrola Music se renombra como recinto Macondo Park (en referencia a la novela 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez), con 40 hectáreas que servirán de escenario para las actuaciones antes, durante y después de los conciertos. Al margen de estas seis citas, habrá exposiciones, gastronomía, literatura y experiencias culturales comisariadas por Shakira. Por otro lado, también nacerá 'Macondito', una experiencia pensada para los más pequeños y que estará comisariada por los propios hijos de la artista: Milan y Sasha. Antes de la fecha en Madrid, estará en Brasil.