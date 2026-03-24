Un SOS gigante en Cáceres: La Laboral se manifiesta por el grave deterioro del centro y exige soluciones urgentes

El acrónimo SOS viene del inglés Save Our Souls, salven nuestras almas. Es un sinónimo de ayuda, socorro, auxilio. "Help!", como dirían los Beatles. El IES Universidad Laboral de Cáceres ha dicho basta. Las lluvias de estos meses han sido, nunca mejor dicho, la gota que ha colmado el vaso. Una paciencia que lleva quebrándose desde hace décadas. Y este martes han dicho 'hasta aquí'.

El centro, referente en Extremadura con más de 50 años de historia y Medalla de Cáceres, se ha manifestado para denunciar lo que han definido como un "abandono sistemático" y una "dejadez administrativa". Profesores, alumnos, padres o trabajadores han mostrado cómo se ahogan en promesas desde hace años, y han pedido a la consejera de Educación actual, Mercedes Vaquera, que lo prometido en una reunión el pasado viernes sea una realidad "de forma urgente". La Junta ha anunciado la renovación de la cubierta, entre otras futuras mejoras que, hasta que no se vea que van en serio, no terminan de convencer al instituto.

No les vale una promesa, recordando la que hizo en su día la consejera Esther Gutiérrez en 2017, asegurando que llegaría una inversión de 4 millones de euros y que, según dicen, la prensa llegó a elevar hasta 14 millones, sin que ninguna de esas partidas haya sido una realidad 9 años después. "Exigimos por escrito las fechas reales de licitación, de inicio y fin de las obras en cubiertas y conducciones. No aceptaremos más retrasos. Queremos una rehabilitación integral de nuestro edificio. Basta ya de parches", añadieron. "Valoramos el paso y la disposión al diálogo, pero la historia nos ha enseñado que el papel lo aguanta todo, pero nuestros techos ya no".

'Nos mojamos por La Laboral'

En la manifestación a las puertas del edificio escolar, en la que se formó un SOS gigante con mantas, se pudieron leer numerosas pancartas que mostraban el descontento de los alumnos. Desde "Estudiar no debería ser peligroso", hasta "La matrícula viene con manguitos", entre muchos otros. "No pedimos lujos. Pedimos dignidad. Nuestro compromiso con la educación pública es inquebrantable y por ello nuestra paciencia se ha agotado", afirmó Lorenzo Pinto, representante del profesorado en el Consejo Escolar y una de las personas que dieron cara y voz a todas estas reivindicaciones.

Imagen de la manifestación en la puerta del centro. / Pablo Parra

"Ahora mismo el problema fundamental del edificio son las cubiertas con las que continuamente nuestro edificio llora, nos mojamos por dentro y el mojarse, como supondréis, no tiene compatibilidad con lo que es el proceso educativo. De tal manera que lo que pedimos de manera consciente es que los problemas de nuestras cubiertas se solucionen de una vez por todas, y de ahí para adelante. Eso es lo mínimo que pedimos", añadió en su intervención a los medios. "Ahora queremos que se solucione el tema de las cubiertas, pero en el futuro queremos que se vaya dando pasos para la actualización y renovación de un centro que no se ha invertido absolutamente nada en él desde prácticamente desde su creación". El instituto se fundó en el año 1967.

Instalaciones cerradas

La situación es dantesca, y si empiezas a enumerar no paras: la cocina ha sido cerrada tras la última visita de Sanidad, la piscina climatizada lleva años clausurada, hay numerosas pistas deportivas completamente abandonadas, se han clausurado zonas del comedor o la residencia, algunos tabiques se han fisurado, el suelo del aula de música ha colapsado y los instrumentos se han tenido que trasladar a otros lugares del centro, algunas aulas también han sido clausuradas, ha habido falsos techos que se han caído, y las mantas se han convertido en un elemento más del día a día de La Laboral para paliar las goteras. A uno le sorprende que se permita a los alumnos convivir en una situación así, y eso que no hay imágenes de su estado.

La ansiedad al ver que llueve en Cáceres se apodera de todas las personas del instituto. La caída de los falsos techos también supone un problema importante en cuanto a la seguridad de los 1.300 alumnos que estudian allí. Una alumna declaraba cómo "a una compañera y a mí casi se nos cae una vez un trozo de hierro que nos pudo haber dado en la cabeza y haber hecho una buena herida".

Los alumnos de la Laboral de Cáceres piden un centro digno. / Pablo Parra

Marcos Aparicio es también alumno y no dudó en aportar su experiencia. "Lo que está claro es que, independientemente de ideología de izquierda o derecha, en lo que todos coinciden es en que todos han llevado una política de parches, que eso ha llevado a la desidia de este centro, al total olvido", señaló con total madurez. "El próximo invierno, independientemente del parche que ejerzan, va a seguir pasando lo mismo".

Dignidad

Un hogar con residencia estudiantil, observatorios astronómicos, amplios espacios interiores, pistas deportivas, talleres, laboratorios o incluso magníficos salones de actos debería ser una apuesta fuerte de las instituciones para atraer alumnos de la provincia o de otros puntos de España. Sin embargo, este "inmenso proyecto" han caído en la dejadez.

La Laboral de Cáceres pide dignidad. / Pablo Parra

En la puerta al recinto ya se pueden observar pancartas que rezan "Dignidad para la Laboral", para que los transeúntes o conductores que por allí pasen sean conscientes de que, aunque por fuera pueda parecer que todo está bien, por dentro hay centenares de personas que piden auxilio de forma desesperada. La manifestación de este martes solo ha sido la primera piedra de las manifestaciones de un centro que, asrgura, no piensa dar "ni un paso atrás" hasta que el centro vuelva a ser un lugar seguro donde se puedan impartir clases con la dignidad que la educación pública se merece.