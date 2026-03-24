¿Dónde ver cada procesión en Cáceres esta Semana Santa? Estos son los mejores puntos

La Semana Santa de Cáceres está llena de momentos realmente increíbles. Estampas más que recomendables para aquellos visitantes que vengan a la ciudad y quieran disfrutar en condiciones de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional. Solo las personas veteranas son capaces de recomendar sitios especiales para vivir las procesiones mejor.

Muchos de estos sitios suelen estar hasta la bandera, pero otros son pequeños secretos que ofrecen una estampa única.

Sábado de Pasión

La Semana Santa en Cáceres comienza el Sábado de Pasión. Lo hace con la procesión del Cristo de la Preciosa Sangre, de la Cofradía del Humilladero. Esta recorre las pequeñas calles del barrio de Llopis Iborra desde el templo del Buen Pastor, recogiéndose en la iglesia del Espíritu Santo.

Un lugar recomendable es la propia salida, pues significa el comienzo de esta semana tan esperada por tantas personas. Sin embargo, verla en las estrechas calles, donde la sombra se proyecta sobre las casas, y con el eco de la Banda del Humilladero retumbando en los corazones, también es más que recomendable.

Domingo de Ramos

Aunque la primera procesión transcurre el sábado, el inicio tradicional llega el Domingo de Ramos. En Cáceres inicia la veda la procesión de La Burrina, a las 12 del mediodía. En la salida tiene lugar la bendición de palmas, un momento especial que suele atraer a muchas personas.

Una estampa realmente especial es la de la bajada por los adarves. Decenas de amarillos ramos desfilan delante del paso, aportando una imagen de profundidad entre la estrechez de la calle y las numerosas palmas. El problema es precisamente que al ser estrecho, para ver la imagen con todas las palmas es necesario colocarse abajo del todo, prácticamente en el Arco de la Estrella.

Justo después de la hora de comer sale la procesión de la Humildad, del barrio del Vivero. Esta recorre las calles de Cáceres hasta llegar a la plaza de San Juan, donde saluda a la cofradía de los Ramos. Se puede ver allí en San Juan, pero también se puede nombrar el paseo de Cánovas o la calle San Pedro de Alcántara, para nada típica en la Pasión cacereña.

Señor de las Penas. / Pablo Parra

Posteriormente, a la misma hora (19.00) salen otras dos procesiones que pasan prácticamente seguidas por la plaza Mayor. Una es la conocida como la procesión del Silencio, en la que sale la Virgen de la Misericordia, de la Cofradía del Nazareno.

Seguidamente, hace acto de presencia la Cofradía del Amor, con la procesión del Señor de las Penas. Aunque es mencionable su paso por Santo Domingo, en la plaza Mayor aporta una estampa bonita cuando encara General Ezponda y puede contemplarse al fondo la muralla cacereña. El centro neurálgico de la ciudad es un buen sitio para disfrutar del paso de estas dos procesiones, matando dos pájaros de un tiro.

Lunes Santo

El Lunes Santo reduce el número de desfiles a la mitad. El primero de ellos, a las 20.00, sale de Santo Domingo. Es la Hermandad de Jesús de la Salud y la Virgen de la Estrella, cuyo paso por la plaza de la Concepción está infravalorado. Desde la parte alta de la plaza, donde se encuentra el parque infantil, puedes disfrutar de unas vistas que difícilmente vas a ver en otro punto del recorrido.

El paso de la Salud es uno de los más largos de la Semana Santa cacereña, teniendo seis imágenes. Desde allí podrá ver perfectamente el misterio completo y, además, de bien cerca. Como mención especial se puede añadir su paso por San Juan, pero también por la plaza Mayor. Al ser bien entrada la noche y un día laborable, no suele haber gente. Sin embargo, ocurre como con el Señor de las Penas: las vistas con la parte antigua son increíbles.

Jesús de la Salud, el Lunes Santo. / Carlos Gil

Unos minutos más tarde sale la procesión de las Batallas de la concatedral de Santa María. Se puede mencionar también su paso por la plaza Mayor, pero su salida, con las filas de militares entonando 'La muerte no es el final' es imposible no recomendarlo.

Martes Santo

Cáceres ve salir en apenas tres horas tres procesiones el Martes Santo. Prácticamente a la vez, Jesús Despojado y Jesús del Perdón, de los Ramos, salen de la iglesia de Fátima y de San Juan. La primera de ellas recorre un arduo camino hasta llegar a Santo Domingo. Su paso por la plaza de América o su bajada por Cánovas, con la Cruz de los Caídos al fondo, dejan una estampa que no se repite en otra procesión.

Jesús Despojado baja por Cánovas. / Pablo Parra

Por su parte, la procesión del Perdón pasa por los tres conventos de clausura de la ciudad. Su paso por la Puerta de Mérida es mencionable, así como el momento que deja con la Torre de Sande. Si hay suerte, y Semana Santa cae con la primavera ya bien entrada, la torre estará teñida de verde.

Unas horas después sale de la ermita del Amparo el Cristo del mismo nombre. Esta procesión tiene una peculiaridad: la veas donde la veas el escenario es increíble. Todos se agolpan en el inicio del trayecto, a las 23.00 horas, para poder ver las vistas que aporta el lugar de la parte antigua y el Cristo bajando hacia este. Los más pacientes le esperan en Fuente Concejo para, después, encarar la calle Caleros. La sombra de la imagen se proyecta sobre las blancas casas de la conocida calle cacereña que desemboca en Santiago.

A partir de ahí, la procesión va prácticamente sola. La mala noticia es que son horas ya tardías, como la una de la mañana. La buena es poder disfrutar de la procesión en una plaza de Santa María completamente vacía y silenciosa. Lo mismo ocurre con la subida por los adarves, con el palacio de Moctezuma al fondo.

Miércoles Santo

La noche del Miércoles Santo es especial. La procesión de la Esperanza comienza a las 21.00 horas, y suele agolpar a miles de cacereños, sobre todo al inicio de su trayecto. Se puede ver allí en San Juan o esperar en la plaza Mayor, aunque su paso por las calles de la zona de Santo Domingo no deja de ser imperdible también.

Sin embargo, la siguiente procesión necesita tanta planificación si quieres verla que puede trastocar un poco los planes con la procesión de los Ramos. A la medianoche sale la procesión del Cristo Negro, de la concatedral de Santa María. Su salida es un momento increíble, pero para verlo hay que estar cogiendo sitio durante horas. En ocasiones, la plaza ya ha estado con gente a falta de dos horas para la salida.

La procesión es completamente multitudinaria, podría ser perfectamente la que más o esa impresión da al ser un recorrido que pasa, en la mayoría de su tramo, por calles estrechas. Pero en el momento en el que está saliendo, ya hay personas esperando prácticamente en el tramo final del itinerario. Todo un caos. Sin embargo, dejando de lado el que haya hueco o no, cualquier calle es buena para ver al Cristo Negro, pero se podrían recomendar aquellas calles más largas (Adarves, Ancha o adarve del Cristo) que te permitan ver las filas de antorchas y, al fondo, la histórica imagen.

Jueves Santo

Una vez entrados en el Jueves Santo comienza una montaña rusa de emociones que no tiene fin hasta el viernes por la noche. Por la mañana, la Sagrada Cena toma las calles de Cáceres. Su paso por la plaza Mayor es especial, pero su entrada en San Juan merece la pena ver. Pasará por ahí una segunda vez para encarar la bajada hacia la Plaza de nuevo. El punto álgido de la procesión, y sin duda es más que recomendable ver, es la recogida. Las tres imágenes de la cofradía se juntan en Santiago y bailan al son de la Saeta.

Por la tarde, la procesión del Amor sale de la capilla del colegio San José a las 19.30. Discurre por la calle Parras hasta llegar a San Juan, donde se realiza un acto de encuentro entre el Cristo y la Virgen (programado para las 21.45 horas). Por su parte, la Cofradía de la Vera Cruz sale de San Mateo a las 20.00 horas, y con cinco pasos, un buen sitio para verla es en la subida de los adarves. El final también es un momento emotivo en el que se juntan las cinco imágenes en fila (la recogida es a las 23.00 horas).

Una hora antes, a las 22.00, sale en el barrio de Llopis Iborra la procesión del Humilladero, una procesión mucho más grande que la de la Preciosa Sangre. Sale de la iglesia del Espíritu Santo, y un buen lugar para verla es en la calle de La Roche-Sur-Yon, donde podrás ver las imágenes con el Santuario de la Virgen de la Montaña de fondo.

Viernes Santo

Recién entrado el Viernes Santo, a las 00.30 horas, sale del Palacio Episcopal la procesión de Jesús Condenado. En este caso es complicado recomendar un lugar para verla porque cambia de recorrido todos los años. Sin embargo, la salida siempre es increíble, con un terceto de cuerda aportando ambiente, junto con las cruces con luces LED, y un audiovisual realizado sobre la crudeza de la vida real que trata las guerras, el hambre o la pobreza.

Poco tiempo después, a las 5.00, sale el Señor de Cáceres. La Cofradía de Jesús Nazareno, en la procesión de la Madrugada, puede verse bien en cualquier lugar del recorrido. Eso sí, con paciencia, pues son nueve imágenes las que forman el cortejo. Un momento increíble es su salida, especialmente la del Nazareno. Verla en la plaza Mayor también es increíble, pero su mayor problema es la hora. No obstante, sitio vas a tener de sobra.

Su paso por Santa Clara o la bajada por los adarves merecen una mención especial. Como ocurría con La Burrina, si la ves en los adarves asegúrate que sea en un sitio por el que pasen bien los pasos y no molestes, por la estrechez de la calle. Por último, verla a la hora del alba sobrecoge el corazón, pero cada año pilla en un lugar distinto. Eso ya queda a la planificación de cada uno, pero si este año amanecerá a las 08.05 horas ese día, seguramente el mejor punto sea en el tramo entre la puerta de Mérida y los adarves, la curva de las Jerónimas.

La mañana del viernes la ocupan dos procesiones: a las 11.00, la procesión de la Expiración sale de la Torre de Sande, mientras que a las 11.45 hacen lo propio los Estudiantes de Santo Domingo. Ambas tienen varios lugares recomendables. La primera de ellas, también conocida como la de los andaluces, realiza una estación de penitencia en San Juan, donde realizan una reverencia hacia la iglesia. Su subida por la calle Clavellinas, a un paso rápido, es un momento único en la Semana Santa cacereña. Y su final en San Mateo, a las 15.00 horas, con la ceremonia de la expiración, también es un momento que hay que vivir.

Por su parte, los Estudiantes también viven uno de los mejores momentos de su procesión en San Juan, donde el paso baila. Sin embargo, su entrada en la plaza Mayor es monumental, con un pequeño acto frente a la ermita de la Paz. Pero la palma se la lleva, sin ningún tipo de duda, su paso por General Ezponda, donde se canta el Novio de la Muerte. Un lugar cada vez más concurrido.

Ya por la noche tiene lugar el Santo Entierro. El mejor sitio para verla este año va a ser la plaza Mayor, donde se apagarán todas las luces y el paso del Cristo Yacente será iluminado únicamente por velas colocadas en el suelo.

Sábado Santo

El Sábado Santo da un pequeño respiro, pues sus dos procesiones salen por la tarde. A las 17.00 sale de Mejostilla la procesión de la Victoria. Si quieres verla por su barrio, un buen lugar es el puente que cruza la Ronda Norte, un momento increíble. Además, su paso por la residencia de ancianos de Héroes de Baler es realmente emotivo. Si prefieres verla en el centro, la plaza Mayor se erige, una vez más, como el mejor lugar.

El Cristo de la Victoria, en el puente de Mejostilla. / Pablo Parra

Por su parte, a las 20.00, sale de Santa María la Virgen del Buen Fin y Nazaret, de la Cofradía de las Batallas. Su subida por los adarves, con las vistas que ofrece y el largo cortejo, es uno de los mejores lugares del recorrido.

Domingo de Resurrección

Para terminar, el Domingo de Resurrección tiene lugar la procesión del Encuentro. Las dos imágenes que saca la Cofradía de la Soledad, Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría, salen de dos lugares distintos (San Mateo y la Soledad, respectivamente). El mejor sitio para verla es aquel donde se encuentran: la plaza Mayor.

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Encuentro en la plaza Mayor. / Carlos Gil

Sin embargo, hay que coger sitio con mucho tiempo de antelación. El Encuentro será sobre las 13.00 horas, así que ya solo queda organizarse bien.