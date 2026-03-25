Antonio Aragoneses, joven que comparte contenido sobre Marvel y discapacidad desde Cáceres, celebra los 3.000 seguidores: "Para mí es un gran logro"

Antonio Aragoneses, joven cacereño que convive con una tetraplejia tras una lesión medular, comparte su pasión por Marvel a través de su canal de YouTube 'El Escudo del Capi', el cual ha llegado recientemente a los 3.000 suscriptores, un hito que ha celebrado en sus redes sociales.

Curiosidades, reseñas y teorías del universo Marvel

En su canal de YouTube, invita a los seguidores a adentrarse en el universo Marvel como nunca antes. Allí repasa la historia de los personajes, comparte curiosidades y datos poco conocidos, ofrece reseñas detalladas de películas, series y cómics, y mantiene a la audiencia al día de todas las novedades del UCM y el mundo del cómic. Además, su canal es un espacio para que otros fans se reúnan, compartan teorías y comenten cada detalle del universo Marvel.

De sus propósitos de Año Nuevo a una meta cumplida en YouTube

"Quizás algunos no lo sepan, pero además de compartir contenido sobre mi vida y la discapacidad, desde hace un par de años tengo un canal de YouTube donde hablo sobre Marvel. Hoy he llegado a los 3.001 suscriptores. Puede que algunos piensen que es una cifra pequeña, pero para mí es un gran logro, porque me cuesta mucho ganar suscriptores a pesar de subir contenido constante, variado y, creo, de calidad. Estoy muy feliz de haber alcanzado este número. Si recordáis mis propósitos de Año Nuevo, uno de ellos era crecer con este canal. Aunque aún no me vea mucha gente, a mí me encanta crear y compartir contenido", explica en Instagram.

Para Antonio, El Escudo del Capi no es solo un canal de YouTube, es un lugar donde compartir su pasión, descubrir curiosidades y conectar con otros fans de Marvel, disfrutando juntos de cada detalle del universo que tanto les une.