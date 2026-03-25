Las ayudas al alquiler, a la natalidad y 'Respiro familiar' de 2025 acumulan un remanente de 541.450 euros en Cáceres: la partida total era de 631.000

Durante el Consejo Rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales celebrado en la mañana de este martes en el Ayuntamiento de Cáceres, los grupos municipales de Vox y Unidas Podemos han cuestionado a la concejala del ramo, Encarna Solís, por la baja cuantía ejecutada en tres ayudas sociales: alquiler social, natalidad y el programa 'Respiro familiar'. De hecho, en las tres se creó un suplemento de crédito ante la posibilidad de que fuese necesario un mayor aporte económico. Esto ha quedado lejos de la realidad, pues en ninguna de las tres se ha agotado, si quiera, la cantidad inicial. En total, había 631.000 euros destinado a estas tres subvenciones y solo se han adjudicado 89.550. Han sobrado 541.450 euros.

Esta cuestión ha sido trasladada por los portavoz de los grupos municipales, Eduardo Gutiérrez (Vox) y Consuelo López (UP).

Encarna Solís, concejala del Imas. / Jorge Valiente

Ayudas al alquiler

Por partes. La convocatoria de ayudas al alquiler se abrió el pasado mes de octubre con la finalidad de ayudar al pago a personas arrendatarias en el municipio, minorando el esfuerzo económico que supone el acceso a la vivienda, facilitando el disfrute de una casa o de una habitación en régimen de alquiler mediante un apoyo monetario. La partida inicial contemplaba 50.000 euros, pero se aprobó un suplemento de crédito de 300.000 euros. El gasto comprometido apenas es de 35.550 euros (10%). Hay 314.450 euros que han sobrado.

Las ayudas a la natalidad han cambiado este pasado 2025 su política. Pasaron de ser una ayuda para todo el mundo que se podía gastar en lo que los progenitores quisieran a existir un límite de ingresos mensuales de la unidad familiar y tener que gastarlo en el comercio local. Esto se debía al acuerdo presupuestario al que el PP llegó con el PSOE. Su partida inicial era de 50.000 euros y se añadieron otros 75.000. Sin embargo, solo se han utilizado 30.000 (24%) y el remanente es de 95.000 euros. De hecho, el partido Vox ha criticado "el caos" que ha supuesto el cambio en la convocatoria: "Le ha complicado la vida a la gente".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez. / EP

Por último, el programa 'Respiro familiar', que atiende las necesidades de las cuidadoras y cuidadores de personas dependientes dentro de su ámbito familiar. El objetivo era que en la ciudad se beneficiasen hasta 300 núcleos con un montante de 156.000 euros. Pero apenas se han gastado 24.000 euros (14%).

En total...

En total, de los 631.000 euros que existían para estas ayudas solo se han gastado 89.550. Es decir, han sobrado 541.450 euros. Consuelo López ha cuestionado que qué ocurrirá con este dinero y le han contestado que en las partidas que no habrá ejecución se irán reajustando para el presupuesto de 2026. Además, ha exigido que haya una mayor información y publicidad para que la gente pueda solicitar estas ayudas.

Encarna Solís, además, ha informado de que todo este dinero se ha quedado sin ejecutar debido a los requisitos impuestos en las convocatorias por el PSOE durante la negociación de los presupuestos de 2025: "Han demostrado ser cuestiones ineficaces y alejados de la realidad de las familias cacereñas. Nuestro objetivo es agotar todos los recursos disponibles para que lleguen a quienes más lo necesitan. Por ello, estamos ya trabajando en la revisión de dichas bases para garantizar que las políticas sociales municipales beneficien al mayor número de familias posible".