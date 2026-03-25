El Ayuntamiento de Cáceres asegura que los festejos taurinos no corren peligro pese al recurso de Mar Toros

Nuevo episodio en la serie de la licitación de los toros de Cáceres. Después de que la empresa Mar Toros anunciase este lunes que solicitaba suspender la licitación de la gestión de la Era de los Mártires para este año y 2027 tras ser excluida del procedimiento, el ayuntamiento ha tomado la palabra para asegurar que "la celebración de los festejos taurinos no corre peligro". Desde el equipo de prensa del consistorio insisten en que "se acepte o no el recurso, no supondrá un retraso en la tramitación".

La empresa Mar Toros competía con Lances de Futuro por ser la firma organizadora de los festejos durante este año y el próximo en Cáceres. La Mesa de Contratación propuso hace una semana su no admisión, por lo que decidió presentar un recurso potestativo de reposición ante el ayuntamiento. En el documento, sostenía que "el pliego exigía acreditar haber gestionado alguna plaza de toros de primera o segunda categoría en los últimos cinco años, entre 2021 y 2025, y afirma que ese requisito no incluía número mínimo de festejos, tipo de festejos, nivel de actividad ni gestión integral o continuada de la plaza". Añade que había acreditado la organización de festejos taurinos en Olivenza, plaza de segunda categoría, dentro del periodo exigido.

Galería | Oda al toreo de Ferrera en Cáceres y triple puerta grande / Carlos Gil

El recurso también recoge que la exclusión se ha fundamentado en que "la celebración de novilladas no acreditaría la solvencia exigida" y mantiene que esa interpretación introduce un requisito adicional no previsto en el pliego. A continuación, desarrolla que la organización de festejos taurinos implica planificación del evento, contratación de profesionales, coordinación operativa y ejecución del espectáculo, y añade que las novilladas con picadores forman parte del propio objeto del contrato.

En la parte final del escrito, la empresa solicita que se estime íntegramente el recurso, que se declare no conforme a Derecho su exclusión, que se reconozca el cumplimiento de la solvencia técnica, que se acuerde su admisión en el procedimiento y que se suspenda la licitación.