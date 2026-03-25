La calle de Cáceres que tiene un Palacio Imperial

De la Costa Tropical al centro de Cáceres. ¿Por qué la calle Motril tiene más historia de lo que parece? Seguramente sea una de las más cortas de la ciudad, pero también una en la que caben proporcionalmente numerosos negocios, algunos de ellos con mucha historia. Ocupa un lugar céntrico porque conecta Santa Joaquina de Vedruna con Gómez Becerra y la avenida de España. Precisamente en la esquina con Gómez Becerra los pacientes pueden acudir al centro multidisciplinar Bryan Psicólogos, dedicado a la psicología, la pedagogía y la logopedia. También en ese mismo entorno (aunque con entrada por Gómez Becerra) están las oficinas del sindicato de enseñanza PIDE y Burger King, fundado el 4 de diciembre de 1954 en Miami, Florida, por James McLamore y David Edgerton, introduciendo el concepto de hamburguesas a la parrilla. En 1957 lanzaron su producto estrella, la Whopper. Tras superar dificultades financieras iniciales y cambiar de nombre desde "Insta-Burger King", la cadena se expandió rápidamente bajo el modelo de franquicias, consolidándose como la segunda cadena de comida rápida más grande del mundo

Ya en la esquina entre la avenida de España y la calle Motril aparece Abanca, otro de esos rótulos que ayudan a situar la calle a cualquiera que conozca esta zona del centro de Cáceres. Estamos ante una entidad financiera nacida en 2014, con sede en Galicia, fruto de la reestructuración de las cajas de ahorros gallegas (Caixa Galicia y Caixanova). Adquirida por el Grupo Banesco en 2013, la marca se consolidó tras la compra de NCG Banco, absorbiendo posteriormente al Banco Etcheverría y expandiéndose mediante adquisiciones estratégicas como Bankoa y Deutsche Bank Portugal

De Don Piso a Paradise, un pequeño escaparate del centro

Bajando por la calle, el primer negocio que aparece es Donpiso, una inmobiliaria con más de 3.000 pisos vendidos al año en España. Después surge uno de los establecimientos más singulares del recorrido: Paradise, supermercado 100% libre de gluten con Pilar Arquer de la Prada al frente, celiaca desde hace unos años, que decidió emprender con un supermercado en el que no hay nada de gluten. Paradise Market es el primer mercado 100 % libre de gluten en España. Se encuentra situado en la ciudad de Cáceres y online en www.paradisemarket.es. Desde ahí ofrece la mayor variedad libre de gluten y sana del mercado, para que disfrutes de los sabores más deliciosos mientras te cuidas. Desde sus comienzos ha ido de la mano de la Asociación de Celiacos de Extremadura, y quiere que ningún celiaco se quede sin acceso a una alimentación sana y variada. Situados en el local bajo del número 2, ofrecen igualmente desodorantes naturales.

Clínicas, locales que cambian y negocios que resisten

Más abajo aparece la Cirugía Maxilofacial y el Centro de Ortodoncia de Cáceres, donde se realizan carillas y blanqueamientos dentales. Son negocios de servicios especializados que conviven con otros locales que han tenido una trayectoria más cambiante. Allí se encuentra lo que fue el antiguo Bar Galeón, donde el último proyecto de comida para llevar no terminó de funcionar. Esa mención añade un elemento muy reconocible en las calles del centro: los bajos comerciales que cambian de manos, de idea y de cartel, mientras unos prosperan y otros no terminan de cuajar.

En esa misma calle sigue abierto Palacio Imperial, uno de los primeros chinos que se fundaron en Cáceres, con servicio a domicilio. Ahora lo gestionan sus segundos dueños tras los fundadores. Ellos atesoran 20 años de experienciall estaurante de cocina oriental, encontrarás gran variedad de platos elaborados con los mejores ingredientes y de la mejor calidad.. Ese tipo de negocios, presentes desde hace años en la memoria de muchos vecinos, forman parte del carácter de la zona casi tanto como los propios edificios.

Fotogalería | La calle Motril de Cáceres en imágenes / Miguel Ángel Muñoz

Entre los nombres más conocidos del recorrido aparece González Pulido, una referencia consolidada en el sector de la fruta. La empresa tiene su gran almacén en el polígono empresarial de Mejostilla y acaban de abrir con éxito en la avenida de España, en el local que ocupó Flores Bouquet. La avenida de Cervantes es otro de sus centros de Cáceres, ciudad en la que tienen repartidas varias tiendas. En el escaparate de la calle Motril no faltan carteles y ofertas, algo muy de comercio de cercanía: desde el aviso para no tocar la fruta por respeto a los demás hasta el reparto a domicilio gratis a partir de 30 euros de compra. Venden la pieza de coliflor a 2,50 euros, las manzanas golden de dos kilos a 3 euros o las patatas agrias especiales para freír a 0,99. Son detalles pequeños, pero muy de calle, muy de vecino que mira escaparates y se queda con el precio de lo que necesita para casa. Y más en los tiempos que corren.

Después aparece Jota, dedicada a complementos, bisutería, calzado, piel y moda. Y ya en la esquina con Santa Joaquina de Vedruna se encuentra TGB, la franquicia que anunciaron en junio de 2022 Carlos Chamorro y Javier Rivero

En esa misma esquina está también Status Jeans, una de las tiendas más tradicionales de ropa vaquera y moda. Allí se citan marcas como Levi's, Silbon, Scalpers, Fred Perry y Harper & Neyer, que es la marca de hombre en España con un crecimiento más rápido. Comenzaron de cero y se han convertido en una empresa internacional. Están comprometidos en hacer prendas atemporales de calidad a un precio justo. Ofrecen un total look completo, desde zapatillas hasta colonias. Se trata de una empresa malagueña fundada en 2013 por Nabil Salah que tiene vocación internacional desde el propio nombre de la misma, en una clara referencia a las culturas británica y norteamericana de las que bebe. Es una marca de ropa que su creador define como de elegancia atemporal y que tiene la misión de convertirse en referencia en España y que en este barrio de Cáceres la tenemos a mano.

Una calle con nombre de costa andaluza

La calle lleva el nombre de Motril, la localidad granadina de la Costa Tropical, conocida históricamente por su vinculación con la caña de azúcar y por su carácter marinero y comercial. Ese guiño geográfico le da a la vía cacereña un fondo curioso: una calle breve y urbana en pleno centro de Cáceres que, por el nombre, remite al sur andaluz y al Mediterráneo.

Pero aquí, en la Motril cacereña, lo que manda es otra cosa: el paso diario, los recados, la oficina, la clínica, la tienda especializada, la frutería, el local veterano y el negocio que intenta abrirse hueco. En muy pocos metros, la calle reúne una mezcla bastante exacta de lo que sigue siendo el centro de la ciudad.

La calle Motril no necesita ser larga para hacerse notar. Le basta con unir tres puntos muy transitados y con concentrar una sucesión de nombres conocidos. Eso le da justamente ese tono de barrio en pleno centro: una calle corta, sí, pero con bastante movimiento, con memoria comercial y con esa sensación tan reconocible de que, aunque uno tarde muy poco en recorrerla, siempre hay algo en lo que fijarse.