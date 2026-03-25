Charla en Cáceres sobre Gaza y la crisis humanitaria en Oriente Medio

Planes muy diversos en la ciudad.

Cáceres acoge una charla sobre Gaza y el conflicto en Oriente Medio

La Biblioteca Pública del Estado de Cáceres acogerá el próximo 25 de marzo, de 19.00 a 20.00 horas, una charla centrada en la situación en Gaza y el conflicto en Oriente Medio. El encuentro ofrecerá una aproximación informativa y de análisis a la realidad actual de la zona, poniendo especial atención en las consecuencias humanitarias derivadas del conflicto, así como en su contexto geopolítico. La actividad pretende abrir un espacio de reflexión y diálogo, invitando al público a profundizar en una de las cuestiones más relevantes de la actualidad internacional. La cita, de carácter abierto, se plantea como una oportunidad para acercarse al conflicto desde el pensamiento crítico en un entorno cultural accesible.

Humor, música y diversión en 'El Show de la Fantasy House'

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 25 de abril a las 19.00 horas El Show de la Fantasy House, un espectáculo familiar que combina teatro, humor, música y juegos en directo.

La función estará protagonizada por los creadores del Team Fantasy, conocidos por sus populares vídeos en internet, entre ellos 'Animalize21', 'AlesGF' y 'PabletePablitor', quienes subirán al escenario acompañados de algunos de sus personajes más reconocidos. Durante el show, el público podrá disfrutar de sketches de comedia, canciones y dinámicas participativas que fomentan la interacción en directo con los artistas. Pensado para todos los públicos, especialmente para el disfrute en familia, el espectáculo trasladará el universo digital de estos creadores al escenario.

Cartel oficial del evento en Cáceres. / Palacio de Congresos de Cáceres.

Cinemundo llega al Museo Helga de Alvear con la película marroquí 'Las Jaurías'

El Museo Helga de Alvear de Cáceres continúa su ciclo Cinemundo. Proyectar en un campo de islas en 2026 con la proyección de la película marroquí 'Las Jaurías', dirigida por Kamal Lazraq. La sesión tendrá lugar en el auditorio del museo y forma parte del programa 'Un Museo Abierto al Mundo', impulsado en colaboración con Fundación La Caixa.

La iniciativa busca fomentar el diálogo y la reflexión a través del cine, invitando a colectivos, asociaciones y organizaciones que trabajan con personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo a seleccionar y presentar películas que reflejen distintas realidades culturales y sociales. El público podrá acercarse a nuevas perspectivas sobre diversidad, convivencia e interculturalidad, participando en un espacio de debate y reflexión abierto. La entrada a la proyección es libre hasta completar aforo.