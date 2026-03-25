Miguel Ángel Morales debate el futuro del medio rural en el Congreso de Desarrollo Rural y Despoblación en Boltaña

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, participará los días 25 y 26 de marzo en el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación. Esta cita reunirá a representantes institucionales, expertos y responsables locales para debatir sobre el futuro del medio rural y el encaje de los municipios en la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030. El encuentro se celebrará en el Palacio de Congresos de Boltaña, en Huesca y está organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) junto con la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Boltaña y el Gobierno de Aragón, con apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Una cita para compartir experiencias contra la despoblación

La presencia del presidente de la Diputación de Cáceres se enmarca en una jornada de especial peso político e institucional. El congreso arrancará el día 25 con acreditaciones y café de bienvenida a las 8:30 horas, seguido de la sesión inaugural a las 9:15 horas. La jornada comenzará con la intervención del periodista Manuel Campo Vidal con la ponencia 'Ni vacía, ni vaciada: una España rural viva'. A las 10:15 horas será el secretario general para el Reto Demográfico del Miteco, Francesc Xavier Boya Alòs, quien exponga los objetivos, la gobernanza y las oportunidades de la estrategia nacional. Tras una pausa, la mañana continuará con una mesa de debate sobre el papel de los gobiernos locales ante el reto demográfico, en la que participarán alcaldes y responsables provinciales de distintos puntos del país.

En torno a las 12:15 horas Morales intervendrá en el bloque de Diálogos: 'Gobernanza, análisis y planificación para la mejor cohesión territorial', junto a Benjamín Prieto Valencia, alcalde de Fuentelespino de Haro, en Cuenca. La sesión estará presentada por Marina Sevilla Tello, directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón.

La jornada del miércoles seguirá por la tarde con otros bloques centrados en los servicios públicos esenciales, la agricultura y la ganadería como motores del territorio, las alianzas público-privadas para el desarrollo rural y el emprendimiento digital en el medio rural. El programa reserva además una cena organizada por la Diputación Provincial de Huesca en el Hotel Monasterio de Boltaña, como cierre de la primera jornada.

La cohesión social, la cultura y la identidad rural combaten el reto demográfico

El jueves 26 de marzo, el congreso retomará su actividad a las nueve de la mañana con un bloque de experiencias sobre innovación en la tradición. A lo largo de la mañana se abordarán también asuntos como la cohesión social en el medio rural, las experiencias autonómicas frente a la despoblación, la cultura y la identidad como nuevo relato rural, y las narrativas digitales para un medio rural vivo. Antes de la clausura, habrá una mesa de debate sobre financiación y marco competencial en municipios de menor población, seguida de la lectura de la declaración final del congreso a las 14:15 horas. Media hora más tarde se dará cierre al congreso.

La participación de Morales en este foro nacional refuerza la presencia de la provincia de Cáceres en uno de los debates más sensibles para buena parte del territorio extremeño. Vivienda, servicios, conectividad, empleo, identidad rural y financiación local volverán a situarse sobre la mesa en un momento en el que la despoblación sigue siendo uno de los grandes desafíos estructurales para muchas comarcas del interior. En Boltaña, la Diputación de Cáceres llevará así su experiencia y su posición a un congreso que busca convertir el diagnóstico en propuestas concretas para sostener población y oportunidades en el medio rural.