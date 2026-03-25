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La Cruzcampo, nacida en Sevilla, se expandió a Cáceres en 1933 gracias a Manuel Ballesteros de Miguel

Roberto Osborne y Eugenio de la Cruz crearon Cruzcampo en 1904, pero no fue hasta 1933 que llegó a Extremadura, gracias a Manuel Ballesteros

Cerveza Cruzcampo en 1920.

Cerveza Cruzcampo en 1920. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En 1933, la cerveza Cruzcampo comenzó a consumirse en Cáceres, marcando un hito en la historia de la hostelería local. La marca, que había nacido en Sevilla en 1904, fue creada por Roberto Osborne y su socio Eugenio de la Cruz, y se consolidó rápidamente como una de las cervezas más populares de Andalucía, conocida entonces como la Cruz del Campo. Su nombre hacía referencia precisamente a sus raíces sevillanas y al emblema de la cruz que aparecía en sus primeros envases.

La primera Cruzcampo en Extremadura

El cacereño Manuel Ballesteros de Miguel se convirtió en 1933 en el depositario de la cerveza Cruzcampo para toda Extremadura. Instaló su depósito en la entonces avenida de la República de Cáceres, una de las arterias principales de la ciudad, desde donde se encargaba de distribuir sus productos a bares, comercios y particulares de la región. Gracias a esta iniciativa, los cacereños pudieron disfrutar por primera vez de una cerveza que hasta entonces había sido exclusiva del sur de España, marcando el inicio de su popularidad en Extremadura.

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