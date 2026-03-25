La defensa del acusado del incendio en Gata-Hurdes se apoya en el entorno familiar para reforzar su inocencia

La defensa del acusado de provocar el incendio forestal declarado en 2023 en las comarcas de Gata y Las Hurdes ha apoyado su estrategia en las declaraciones de su entorno familiar durante el juicio que se celebró ayer en la Audiencia Provincial de Cáceres (y que continúa este miércoles con las pruebas periciales), con el objetivo de reforzar la tesis de su inocencia frente a la acusación del Ministerio Fiscal.

Testifical de la esposa y el cuñado

La defensa del acusado llamó a declarar ayer a la esposa y el cuñado. Durante la vista, la esposa del procesado aseguró que su marido acudió a la parcela en la tarde del día de los hechos y regresó a casa cuando aún era de día, antes de que se tuviera conocimiento del incendio, situando así su presencia fuera del momento en el que se habría originado el fuego.

Asimismo, indicó que no puede concretar con exactitud cuánto tiempo permaneció en la vivienda antes de recibir el aviso, aunque señaló que transcurrió un intervalo considerable hasta que se tuvo noticia del suceso.

La esposa del acusado accede a la sala del tribunal, ayer. / EL PERIÓDICO

Por su parte, el cuñado del acusado declaró que fue él quien telefoneó al procesado para informarle de que se había producido un incendio en la zona de su parcela, apuntando a que el conocimiento del fuego se produjo a través de terceros.

El juicio continúa con la práctica de pruebas periciales este miércoles, mientras la Fiscalía mantiene su petición de seis años de prisión y una indemnización de 400.000 euros por los daños ambientales y los costes de extinción, frente a la solicitud de absolución planteada por la defensa.