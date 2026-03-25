Francisco Pizarro: “Cáceres es el mejor lugar para vivir"

Cáceres volvió a convertirse en espacio de reflexión y debate con la celebración de la octava edición de “Los Lunes al Son”, que tuvo lugar este lunes a las 20:00 horas en Renato Fabricio Hair Boutique, donde se registró un aforo completo.

El invitado fue Francisco Pizarro Escribano, Doctor en Economía y Empresa y Director de Desarrollo de Negocio de FUNDECYT–PCTEX, quien ofreció una intervención bajo el título “Cáceres ante los desafíos globales”, en la que abordó el papel de la ciudad y del territorio en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. El acto fue presentado por Santos Jorna, quien facilitó que se convirtiera en una tertulia con la participación del publico asistente.

Durante su intervención, Pizarro dejó una de las reflexiones más destacadas de la noche: “Cáceres es el mejor sitio para vivir y desde donde afrontar los desafíos globales a los que nos enfrenta el entorno geopolítico tan convulso que tenemos en estos momentos”, subrayando el valor estratégico de territorios como Extremadura en el nuevo escenario global.

Pizarrro y Jorna. / Cedida a El Periódico

En este sentido, defendió que el futuro no depende únicamente de las grandes ciudades, sino también de espacios como Cáceres, capaces de ofrecer calidad de vida, estabilidad y oportunidades si se saben aprovechar sus recursos.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue el papel del talento joven, insistiendo en la necesidad de generar condiciones para que los jóvenes puedan desarrollarse profesionalmente sin tener que abandonar el territorio. “El reto no es solo formar talento, y no solo retenerlo , si no hacer que venga talento de fuera, y que regrese el talento que se fue en su día y darle oportunidades reales aquí”, vino a señalar durante la tertulia.

Claves estratégicas

Pizarro también identificó las claves estratégicas del desarrollo futuro, destacando que “la verdadera riqueza del talento está en la energía y en la gestión de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida”, apuntando así a sectores como la sostenibilidad, la innovación energética y el aprovechamiento responsable del entorno como motores de crecimiento.

En un contexto internacional complejo, marcado por tensiones y cambios geopolíticos, el ponente apeló además a valores fundamentales como el entendimiento y la cooperación, afirmando que es “muy partidario de usar el diálogo para solucionar todos los conflictos, especialmente en espacios de frontera”, en una clara defensa de la convivencia y la estabilidad como base del progreso.

Público asistente. / Cedida a El Periódico

La sesión se desarrolló en un ambiente cercano y participativo, con un activo intercambio de ideas entre el ponente y los asistentes, que abordaron cuestiones relacionadas con el futuro de la ciudad, el emprendimiento, la innovación y el papel de Extremadura en el nuevo contexto global.

El lleno absoluto vuelve a confirmar el éxito de un ciclo que, edición tras edición, se consolida como un espacio de referencia en Cáceres para el pensamiento, la cultura y el análisis del presente. Desde su inicio, “Los Lunes al Son” ha reunido a destacadas figuras del ámbito social, institucional, cultural y empresarial.

Imagen de la sala. / Cedida a El Periódico

La organización ha valorado muy positivamente esta nueva edición, destacando la importancia de generar espacios de diálogo que permitan reflexionar sobre los retos actuales desde una perspectiva local con proyección global.

Además, la participación de Francisco Pizarro cobra especial relevancia tras su designación como pregonero de la Semana Santa de Cáceres 2026, reforzando su vínculo con la ciudad.

Con esta octava edición, “Los Lunes al Son” reafirma su papel como punto de encuentro para el talento y las ideas, proyectando Cáceres como un lugar desde el que pensar —y construir— el futuro.