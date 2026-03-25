La Hermandad de la Humildad de Cáceres: jóvenes y costaleros en la procesión del Vivero

Hacia un lado encontramos la Cofradía de la Victoria en Mejostilla y hacia el otro encontramos la Hermandad de la Humildad en el Vivero. Ambas, hermandades de barrio que, una vez al año, llegan hasta el centro de la ciudad. La Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad en su Prendimiento y María Santísima del Dulce Nombre y Esperanza, popularmente conocida como la Cofradía del Vivero, sale en la tarde del Domingo de Ramos de la parroquia del Beato Marcelo Spínola.

Comparte con la Hermandad de la Salud el 'título' de haber sido la cofradía que trajo a Cáceres la carga a costal. Aunque la de Santo Domingo se fundó antes, fue la Humildad quien cargó, por primera vez en la historia de la Semana Santa de Cáceres, a costal. Fue el Sábado de Pasión del año 2009, dos días antes que la Salud.

Galería | Así es la Hermandad de la Humildad, del Vivero / Pablo Parra

"Ser costalero es complicado", cuenta Juanjo Tejado, hermano de carga de la procesión. Es uno de los 80 costaleros que llevan el paso. Al contrario de lo que piensa mucha gente, los costaleros no van encorvados, sino completamente erguidos. Únicamente cargan con el peso sobre la séptima vértebra, con un costal que garantiza que no se hagan daño.

Le secunda Francisco Roncero, Hermano Mayor de la cofradía, que asegura que él ha cargado de las dos formas que hay en Cáceres (a hombro y a costal) y es "muchísimo más cómodo". "Cuando cargas con el hombro, al final te va pesando más un lado del cuerpo. A costal estás en el centro, se reparte el peso de una forma simétrica. Aguantas más y puedes cargar pasos más pesados con menos gente", explica. Quizás sea ese el motivo por el que tres de las últimas cinco cofradías que han nacido en Cáceres carguen así.

La altura no es ningún impedimento. En la carga a hombro hay cofradías en las que las personas altas no pueden cargar si no son muchos hermanos. En este caso la altura no importa, pues cada uno se puede ajustar unos calzos. "Tenemos costaleros que miden desde 1,90 hasta 1,60 o por ahí".

Cada uno tiene un motivo para meterse ahí debajo. En ocasiones piensas en la gente que ya no está y en otros la responsabilidad que tienes porque llevas lo que llevas. "Cuando no tienes fuerza piensas en eso y te motivas", cuenta Tejado.

Novedades

La hermandad presenta una serie de novedades para este año. La principal, de hecho, no se ve, pues va debajo del paso. Es una nueva perihuela, lo que es la estructura interior del paso. Realizada en Sevilla, sustituye a la original que contaba con 100 años de antigüedad, al igual que el propio paso. Este, que simula ser dorado, fue originalmente de la Cofradía de la Yedra de Jerez de la Frontera, hasta 1992. También ha pasado por las manos de la Hermandad de la Oración en el Huerto de la Línea de la Concepción de Cádiz. Ya en 2008 llegó a Cáceres.

También se ha subido un poco la altura del paso, por lo que se han realizado unos nuevos faldones de terciopelo de color burdeos. Jesús de la Humildad estrena una túnica y la imagen de San Pedro estrena el nimbo, esa aureola de oro chapada en oro de 24 kilates.

San Pedro. / Pablo Parra

Historia

La Hermandad nació en el año 2008, aunque se trabajó en ella ya en 2007. Originalmente procesionaba exclusivamente por las calles de su barrio, hasta que en 2017 se decidió cambiar el recorrido de forma radical y bajar hasta la plaza Mayor. Un recorrido de 2,5 kilómetros que podría haber acabado ahí, pero no.

Pese a lo largo que es su itinerario, la procesión se recoge en la misma parroquia de la que sale a las 15.40. Desde 2020, en vez de bajar hasta la plaza Mayor, lo hace hasta San Juan, donde realiza una estación de penitencia.

"La primera intención de la hermandad cuando se funda era salir en los días grandes de Semana Santa, pero al ser una cofradía nueva no queríamos molestar a las ya existentes. Los años nos darían solidez", explica Roncero. "A partir de la Magna de 2015, en la que procesionamos, nos planteamos cambiar el día y vimos que el Domingo de Ramos era cuando menos molestábamos".

Futuro

La cofradía, que cuenta con cerca de 500 hermanos, tiene dos imágenes titulares: Jesús de la Humildad, que es la que procesiona, y la Virgen del Dulce Nombre, bendecida en el año 2014. Los cultos anuales también se le hacen a ella, aunque no salga en procesión. El objetivo es que lo haga en el futuro, y si no lo hace ya no es porque no haya hermanos suficientes, sino por otro motivo: "estamos comenzando el desarrollo del proyecto del paso de palio que en el futuro iremos incorporando".

Se está trabajando en la adquisición de los doce varales, así como de los enseres, pero económicamente es algo que cuesta mucho y que lleva su tiempo. "Sabemos que cuando la Virgen se ponga en marcha va a haber mucha gente que quiera salir con ella".

Jesús de la Humildad. / Pablo Parra

Cada vez más jóvenes se están incorporando a la cofradía. Solo este año se han registrado más de 30 nuevos hermanos, y el año pasado hubo una cantidad parecida. Muchos de estos son, además, jóvenes a los que les encanta la carga a costal. "Se nota que en los últimos años cada vez tenemos más gente joven, más gente nueva, y con ganas de aportar y de seguir con las tradiciones y costumbres que tenemos", señala Tejado.

"Los jóvenes son el futuro, porque nosotros no vamos a estar aquí siempre, y al final son ellos los que tienen que ir aprendiendo de lo que los demás buenamente les podamos ir enseñando para que esto siga hacia adelante", añade el Hermano Mayor.

Una salamandra y dos pajaritos

El misterio también espera alguna novedad en el futuro: la última imagen para completarlo. Está compuesto por seis imágenes: Jesús de la Humildad, un centurión romano, un Sumo Sacerdote, Judas Iscariote, San Juan y San Pedro.

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Detrás de ellos se encuentra un olivo que esconde un pequeño secreto: en el tronco se puede ver una pequeña salamandra y en las ramas dos pequeños pajaritos. Estos nunca se han caído con el movimiento del paso, previamente anclado y comprobado su aguante en el retraqueo.