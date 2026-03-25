Sucesos
Un incendio en la acometida eléctrica obliga a los bomberos de Cáceres a intervenir en un edificio residencial de la calle Roma
Los bomberos del Sepei de Cáceres intervinieron de urgencia en la calle Roma tras un incendio originado en la instalación eléctrica de un bloque de viviendas
Los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres) han actuado en la noche de este martes al miércoles de urgencia ante el aviso de un incendio en el bloque 1A de la calle Roma, en Cáceres, en la confluencia con la calle Amberes.
La intervención ha comenzado pasadas las 22.30 horas, cuando la preocupación de los vecinos por el creciente olor a humo ha llevado a alertar a los servicios de emergencia. Según ha explicado el jefe de guardia del servicio, la localización del foco no ha resultado sencilla. "Costó mucho rato localizarlo, hasta que vimos que provenía de la acometida de la instalación eléctrica que abastece al bloque", ha señalado.
Mucho humo
El humo ha salido de forma intensa por el falso techo de una terraza y también se extendía por plantas superiores y por la escalera del edificio, lo que obligó a los efectivos a ventilar toda la zona afectada y a cortar el suministro eléctrico de parte del inmueble.
Pese a la aparatosidad del suceso, no se han producido daños personales. Los bomberos permanecieron en el lugar hasta la llegada de la empresa suministradora de electricidad, encargada de la reparación del cuadro eléctrico. La actuación concluyó sobre la una de la madrugada, tras unas dos horas y media de trabajo.
Expectación
Durante la intervención se ha generado una gran expectación en la calle, donde se han concentrado decenas de viandantes para seguir lo que estaba ocurriendo. La presencia de personas y el tránsito de vehículos ha obligado además a la Policía Local de Cáceres a cortar la calle mientras se desarrollaban los trabajos.
- Llega una nueva franquicia gastronómica a Cáceres: 'En un mes confiamos en haber terminado la obra
- El acueducto de las Herrerías, el gigante hidráulico de Campillo de Deleitosa
- La ruta de 1.400 kilómetros que pone a prueba a 50 motoristas de la Guardia Civil arranca en Mérida
- Blanca Martín y Sánchez Cotrina sellan una candidatura única a pocas horas de la entrega de avales para las Primarias del PSOE
- El Horno, Jordán, Electrocash, Modas Nati, Retales Amado y Calzados Peña, en la calle comercial de Cáceres
- Montealto estrena el primero de los seis nuevos parques infantiles de Mérida
- Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega se disputarán la secretaría general del PSOE de Extremadura el 11 de abril
- Más coches y menos plazas, la ecuación que dificulta aparcar en Cáceres cada día: estas son las zonas más complicadas para dejar tu vehículo