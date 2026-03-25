Jesús Pulido, obispo de Coria-Cáceres, y la Cámara de Comercio se alían para impulsar el mecenazgo y la transparencia en Extremadura

La Diócesis de Coria-Cáceres y la Cámara de Comercio de Cáceres han celebrado este 24 de marzo un encuentro inédito en la capital cacereña para estrechar la colaboración con empresas y asesorías fiscales, con el foco en el mecenazgo, la transparencia y la optimización de recursos.

La jornada, celebrada en la sede de la Cámara de Comercio, marca el inicio de una nueva etapa de relación entre la institución eclesial y el tejido empresarial de la provincia. El encuentro ha estado encabezado por Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria-Cáceres, y el secretario general de la Cámara, Raúl Iglesias Durán.

Ambas partes han coincidido en la necesidad de abrir canales de diálogo estables que permitan reforzar la cooperación en ámbitos sociales, económicos y culturales dentro de Extremadura.

Uno de los ejes principales de la jornada ha sido la apuesta por la transparencia y la mejora de la gestión. Durante el encuentro, se ha presentado la Memoria de Actividades de la diócesis, que recoge su impacto pastoral, social y económico.

El obispo Jesús Pulido ha reconocido que la institución tiene "mucho que aprender" del ámbito empresarial en materia de profesionalización, al tiempo que ha defendido la labor social de la Iglesia como un elemento clave de su misión.

Mecenazgo e incentivos fiscales para empresas

El encuentro ha servido también para divulgar las ventajas de la Ley de Mecenazgo, que permite a las empresas obtener deducciones fiscales de entre el 40% y el 50% por sus donaciones, pudiendo alcanzar hasta el 80% en determinados casos.

Este marco, según se ha expuesto, busca fomentar una colaboración más estable entre el sector privado y las entidades sin ánimo de lucro, reforzando así proyectos sociales y culturales en la provincia.

Más allá de su dimensión religiosa, la diócesis mantiene una amplia actividad en ámbitos sociales, educativos y patrimoniales. Gestiona residencias de mayores, centros educativos como el Colegio Diocesano José Luis Cotallo y un importante patrimonio rústico.

En el ámbito patrimonial, cuenta con cerca de 160 parroquias, muchas de ellas de alto valor histórico-artístico. Solo en el último año, la inversión destinada a su conservación alcanzó los 2,8 millones de euros, superando las ayudas públicas recibidas.

Foto de familia. / Cedida a El Periódico

El secretario general de la Cámara de Comercio ha calificado la jornada como "un hito", al tratarse de la primera visita de un obispo a la institución en casi dos décadas.

Tanto la diócesis como la Cámara han subrayado su intención de consolidar esta relación en el tiempo, con iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y social de Cáceres y del conjunto de Extremadura.

Durante el encuentro también se ha abordado la campaña "Xtantos", vinculada a la casilla 105 de la declaración de la renta, que el obispo ha definido, citando a la Conferencia Episcopal, como "el único referéndum fiscal anual al que se somete una institución".

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Además, se ha presentado la segunda edición de la iniciativa "Línea 105 Xtantos", que se celebrará el próximo 25 de abril. Un autobús recorrerá distintos proyectos sociales de la Iglesia en la provincia con el objetivo de mostrar el destino de los fondos y reforzar la transparencia.