Jóvenes y nostálgicos se reencuentran con el cine analógico en el mercadillo de Cáceres este jueves

Este jueves 26 de marzo, a partir de las 19.00 horas, el Espacio Belleartes de Cáceres acogerá la segunda edición del 'Mercadillo de Cine y Coleccionismo'. El evento, organizado por Jerónimo García, ofrecerá a los asistentes una nueva oportunidad para adentrarse en el mundo del cine y el coleccionismo, tal y como ha detallado el propio impulsor de la iniciativa.

"Con esta segunda edición quiero reunir a todos los amantes del cine, sobre todo a quienes siguen disfrutando del formato físico. Hoy en día casi todo es digital, está en la nube y no se puede tocar, y precisamente por eso creo que es importante recuperar ese contacto directo con el cine tal y como lo hemos conocido durante décadas. La idea es que la gente pueda volver a ver, tocar y llevarse películas, carteles, cámaras antiguas o reproductores, en definitiva, todo ese conjunto de objetos que han formado parte del consumo audiovisual durante el siglo XX y buena parte del XXI. Es un mundo que poco a poco va desapareciendo con la digitalización, y lo que se busca con este mercadillo es precisamente eso, reencontrarnos con ese formato físico, ponerlo en valor y mantener viva esa forma de disfrutar el cine", explica García.

El regreso al formato físico en la era digital

Por otro lado, el organizador destaca que en los últimos años se está recuperando, en cierta medida, el interés por el mundo analógico. En este sentido, subraya que el formato físico ofrece una sensación de pertenencia mayor sobre el producto, algo que, a su juicio, se está perdiendo con el auge de plataformas como Netflix, donde el acceso a los contenidos sustituye a la posesión de los mismos. Según explica, esta tendencia no solo se observa en el ámbito audiovisual, sino también en otros como el literario, donde todavía hay quienes prefieren conservar los libros en sus estanterías frente al consumo digital. "La gente está cada vez más interesada en volver a tener esos títulos que le gustan o que son especiales para ellos, y en poder conservarlos en formato físico. Por eso, este mercadillo quiere ser también una oportunidad para adquirir películas y todo tipo de elementos vinculados al cine analógico, muchos de los cuales hoy en día están prácticamente olvidados".

Éxito entre jóvenes y artículos más demandados

Por último, en relación con la acogida de la primera edición, García señala que la organización se vio gratamente sorprendida por la notable presencia de público joven. Aunque se trata de un encuentro de carácter intergeneracional, centrado en objetos vinculados a otras épocas, destaca que también ha logrado despertar un creciente interés entre las nuevas generaciones. Asimismo, apunta que, entre los artículos más demandados, suelen destacar los Blu-ray y los carteles originales de películas, que son los que tienden a agotarse con mayor rapidez.