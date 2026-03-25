El juicio por uno de los mayores incendios de Cáceres, visto para sentencia

El juicio por el incendio forestal que arrasó 10.000 hectáreas de las comarcas de la Sierra de Gata y Las Hurdes en 2023, uno de los más graves registrados en la provincia de Cáceres, ha quedado visto para sentencia ese miércoles tras dos jornadas celebradas en la Audiencia Provincial. El fuego obligó al desalojo de más de 600 personas.

Petición de seis años de prisión

Durante el proceso, tanto la Fiscalía como la acusación particular han mantenido sus conclusiones iniciales, solicitando seis años de prisión para el acusado, además de una indemnización de 400.000 euros por los daños ocasionados. Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución al considerar que no existen pruebas concluyentes que acrediten su implicación en los hechos.

A lo largo de las sesiones se han desarrollado numerosas testificales (principalmente, guardias civiles y bomberos forestales; pero también la esposa y cuñado del acusado) y peritajes. Algunos testimonios sitúan al acusado en las inmediaciones del lugar donde se originó el incendio aproximadamente una hora antes de que comenzara el fuego. El hombre ha negado en varias ocasiones este extremo; un testimonio que han refrendado su esposa y su cuñado.

En la misma línea, los informes periciales apuntarían a que el teléfono móvil del acusado también se encontraría en esa zona en una franja horaria cercana al inicio del incendio. El procesado es propietario de una finca colindante a la vereda que conduce al punto de origen de las llamas; de hecho, el acusado ha declarado que sus terrenos también se vieron afectados por el incendio.

Frente a estas pruebas, la defensa ha sustentado su estrategia en las declaraciones del entorno familiar del acusado. Durante el juicio, su esposa aseguró que el procesado acudió a la parcela en la tarde del día de los hechos, pero regresó al domicilio cuando aún era de día, antes de que se tuviera conocimiento del incendio; situando así su presencia fuera del momento en el que se habría originado el fuego.

Sesión judicial de este miércoles. / EL PERIÓDICO

Entorno familiar

La mujer indicó además que no puede concretar con exactitud cuánto tiempo permaneció en la vivienda antes de recibir el aviso del incendio, aunque apuntó a que transcurrió un intervalo considerable hasta conocer el suceso. Por su parte, el cuñado del acusado declaró que fue él quien telefoneó para informarle del incendio en la zona de su parcela, sugiriendo que el conocimiento del fuego se produjo a través de terceros.

El acusado, por su parte, ha defendido su inocencia durante el juicio, reiterando hasta en tres ocasiones ante el tribunal que no tuvo ninguna participación en los hechos. “Yo no he sido”, afirmó durante su intervención.

Durante la última sesión, centrada en las pruebas periciales, las partes trataron de reforzar sus tesis sobre el origen del incendio y la posible intencionalidad, con informes técnicos que analizaron tanto el punto de inicio como las condiciones en las que se propagaron las llamas.

El incendio, que se propagó con rapidez debido a las condiciones meteorológicas y la orografía del terreno, movilizó a numerosos efectivos de extinción y se convirtió en uno de los mayores siniestros forestales vividos en la región en los últimos años.