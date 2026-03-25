Expropiaciones para una macroplanta solar con 76.000 paneles y 28 millones de euros de inversión al lado de Cáceres

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura ha sacado a información pública la solicitud de reconocimiento de utilidad pública de la planta fotovoltaica 'CSF Arco I', un proyecto promovido por Gandasolar 16 SL que se ubicará en el término municipal de Malpartida de Cáceres, apenas a unos kilómetros de la capital provincial.

La instalación contará con una potencia instalada de 45,12 megavatios, aunque el sistema limitará la energía vertida a la red a un máximo de 42,5 MW. El parque estará formado por más de 76.000 paneles solares y 141 inversores, además de siete centros de transformación. La inversión supera los 28 millones de euros, tal y como ha sido publicado en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial del Estado.

Línea de evacuación hasta Cáceres

El proyecto contempla una potencia instalada de 45,120 MW y un sistema de control (PPC) que impide que la potencia activa inyectada a la red supere los 42,5 MW. La instalación solar fotovoltaica está compuesta por 141 inversores de 320 kW de potencia cada uno a 40ºC y 76.388 paneles fotovoltaicos bifaciales de 625 Wp cada uno, montados sobre seguidores solares a un eje.

La planta fotovoltaica Arco I de Malpartida de Cáceres creará 300 puestos de trabajo y abastecerá a 20.525 hogares cada año / Jorge Valiente

Prevé siete centros de transformación 30/0,8 kV: 6 de 7040 kVA y 1 de 9856 kVA; y trs circuitos subterráneos de 30 kV, conductor RHZ1 Al 18/30 kV, que interconectan los centros de transformación con la subestación "SET Arco I". El proyecto incluye una subestación transformadora 30/45 kV, denominada "SET Arco I" de 50 MVA, ubicada en el polígono 1, parcela 9, del término municipal de Malpartida de Cáceres (Cáceres); y una línea de evacuación de 45 kV, ubicada en el término municipal de Cáceres, propiedad de I‐DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. La longitud total de la línea es de 19.533,73 metros y está configurada en 12 tramos: tres aéreos, seis subterráneos y tres superficiales.

También en el ámbito de las renovables, la Dirección General de Industria, Energía y Minas ha otorgado autorización administrativa previa a la sociedad VLT Renovables II, SL, para la instalación fotovoltaica 'Magallanes 8', ubicada en el término municipal de Casar de Cáceres e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, con una potencia instalada de 4.480 kW.

Inversión y afecciones

El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a 28,8 millones de euros. La declaración de utilidad pública implicará la ocupación de terrenos y la necesidad de expropiaciones, tal y como recoge el anuncio, que incluye un listado detallado de parcelas, propietarios y afecciones tanto para el trazado aéreo como subterráneo de la línea eléctrica. Será necesario expropiar diez parcelas en total.

Los interesados podrán consultar la documentación y presentar alegaciones en un plazo de 30 días hábiles desde la publicación del anuncio.