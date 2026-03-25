Huella taurina
Ortega Cano en Cáceres: un recorrido por las visitas del torero a la provincia y sus momentos más recordados
Desde su última gran tarde en Navalmoral de la Mata hasta apoyos personales a jóvenes toreros, repasamos los momentos más destacados del maestro en la región
A lo largo de los últimos años, el torero retirado José Ortega Cano ha protagonizado diversas apariciones vinculadas con la provincia de Cáceres, tanto por motivos relacionados con su trayectoria taurina como por aspectos de su vida personal. Algunos de estos episodios han tenido amplia repercusión en medios nacionales y agencias de prensa. Esta semana, un vídeo en el que realiza movimientos inusuales con un capote durante un concierto benéfico en Madrid se ha vuelto viral.
Una tarde memorable que terminó en hospitalización
El primero de ellos se remonta a 2009, cuando Ortega Cano protagonizó una de sus últimas grandes tardes vestido de luces en la plaza de toros de Navalmoral de la Mata (Cáceres). El 31 de octubre de ese año actuó como padrino en la alternativa del novillero pacense Julio Parejo, en un festejo que, sin embargo, no terminó como se esperaba para el maestro cartagenero. Tras sentir molestias por una taquicardia supraventricular durante la lidia, tuvo que abandonar el ruedo y fue trasladado al hospital de la localidad para recibir atención médica.
Entre tentaderos y visitas personales
Pocos días antes, también en octubre de 2009, se documentó su presencia en la región participando en un tentadero celebrado en la finca Los Espartales, en Extremadura, en lo que se interpretó como preparación para la corrida en Navalmoral de la Mata. Otra de las ocasiones en que Ortega Cano estuvo en Cáceres responde a un contexto más personal. El 27 de noviembre de 2015, hay registros audiovisuales que lo muestran llegando en furgoneta a una finca que posee en la localidad pacense de Navalvillar de Pela, donde pasó varias horas. Aunque no se trató de un acto público ni de un evento taurino, este desplazamiento dejó constancia de su presencia en la provincia.
Apoyo a Rafael Cerro
En 2014, Ortega Cano viajó hasta un pueblo de Cáceres para apoyar a Rafael Cerro, torero al que apodera, durante un festejo programado en la plaza de Navalmoral de la Mata. En esas imágenes captadas por medios, pidió tranquilidad a los periodistas mientras llegaba al coso para respaldar al joven espada, poco antes de enfrentarse a un periodo de reclusión. Estos momentos han marcado las ocasiones verificables en las que uno de los nombres más reconocidos del toreo español ha estado en territorio cacereño por motivos profesionales o personales, dejando huella en la memoria taurina y social de la región.
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