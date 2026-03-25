La Pasión Viviente de Cáceres estrena director y nuevo Jesucristo para su séptima edición este jueves

Una obra de teatro en un escenario único y ante más de 11.000 personas. La Pasión Viviente de Cáceres es ya una obra más que consolidada en la ciudad. Es la puerta de entrada oficial a la Semana Santa de la ciudad, más allá de la presentación de la guía y del pregón. Es el primer día en el que la parte antigua se llena de gente. El preámbulo oficial.

Tendrá lugar este jueves a partir de las 20.00 horas y representará la Pasión de Cristo en unas 2 horas y media aproximadamente. Entra en su séptima edición y estrena nuevo director. Se trata de Jonathan González, conocido artísticamente como Solo Yony. Llega para sustituir a Marcos Yépez. El actor que encarna a Jesucristo también es nuevo, pues todos los años el papel pasa de una mano a otra. Este año será el llerenense José F. Ramos.

Con 28 escenas y más de 200 figurantes, la obra que recorre toda la parte antigua (desde la plaza Mayor hasta San Mateo) presenta algunas novedades. Este año vuelve a ser importante la ayuda de Tusemanasanta, quienes retransmitirán íntegramente toda la obra. No solo se podrá seguir por Youtube, sino que en el Foro de los Balbos se instalará una pantalla gigante donde, sobre todo las personas más mayores, podrán ver toda la Pasión en directo.

Radioteatro

La mayor novedad es que se va a implementar la imaginación dentro de lo que es la representación. En este sentido, habrá escenas en las que el público no pueda entrar y únicamente se escuche lo que dicen los actores. Una especie de readioteatro. Ocurrirá en la cuesta del Arco de la Estrella o en los jardines de Cristina Ulloa, a donde se ha trasladado la escena de Herodes que antes era en un balcón del palacio de los Golfines. También se ha trasladado la escena del ahorcamiento de Judas a la plaza del Conde de Canilleros.

La única escena nueva que entra es la de las tres negaciones de San Pedro, que tendrá lugar justo a los pies de la estatua de San Pedro de Alcántara, en la plaza de Santa María.

Si será igual la subida por los adarves, el Via Crucis, la parte "más fundamental", según el actor. Con "una trayectoria destacada en el ámbito teatral y reconocido con el Premio Ceres de la Juventud", Ramos expresó su gratitud por la confianza y a todos los figurantes que no son actores y aun así han decidido participar.

Sobre la manera de encarar el personaje, explicó que “me he dejado guiar por Yoni. Para encararlo desde la humanidad como él ha dicho, es importante el personaje colectivo del pueblo, que está al mismo nivel de importancia que Jesús en esta propuesta, su diálogo e interacción él. Y también es interesante el aspecto físico, por cómo le van pesando más las cosas a medida que van pasando, y se note más el cansancio y el dolor”. Según explicó el director, este Jesús va a ser "más humano y cercano, más alejado de la divinización del personaje".

Referente

En la rueda también estuvo presente el presidente de la Asociación Cultural Pasión Viviente, Enrique Harto, quien contó cómo ya hay organizaciones de otras ciudades de España que se han fijado en este evento para replicarlo en sus zonas.

Harto también recomendó a quienes vayan a ir que elijan un sitio fijo para evitar movimiento de gente y lo que acaba siendo un caos en las angostas calles de la parte antigua. El final de la obra será en San Pablo y San Mateo, y esta vez finalizará con un momento de aplauso final para todos los participantes.

11.000 personas físicamente, otras miles telemáticamente, y cada vez más y mas son las que se van sumando. La Pasión ya se siente en Cáceres.