La Policía Local de Cáceres rescata a un hombre de 83 años atrapado en una zona de maleza de la Ronda Sureste

La Policía Local de Cáceres ha intervenido en la tarde del pasado 22 de marzo en el rescate de un hombre, de 83 años, que había quedado atrapado en una zona de maleza en el entorno de la Ronda Sureste, en una actuación que ha resultado clave para evitar consecuencias de mayor gravedad.

El aviso se recibió en torno a las 18:45 horas, cuando una mujer alertó de que su marido se encontraba inmovilizado, sin poder concretar con exactitud la ubicación. De inmediato, varias dotaciones de la Policía Local se desplazaron a la zona, iniciando la búsqueda hasta localizar al herido.

El hombre se encontraba atrapado por un tobillo en un alambre, consciente, pero con dolor intenso, tras permanecer más de una hora en esa situación. Los agentes, con la colaboración de un vecino que facilitó una herramienta adecuada, lograron liberarlo con rapidez.

Al hospital

Posteriormente, el herido fue trasladado en un vehículo policial al Hospital San Pedro de Alcántara, donde recibió atención sanitaria. La mujer que dio el aviso también fue asistida tras sufrir un episodio de ansiedad derivado de la situación.

El concejal de Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, ha destacado “la profesionalidad y la rápida capacidad de respuesta de la Policía Local de Cáceres, que una vez más ha demostrado su compromiso con la seguridad y la atención a la ciudadanía en cualquier tipo de intervención”.

Muriel ha subrayado que “la coordinación, la eficacia y la vocación de servicio de nuestros agentes han sido determinantes para evitar un desenlace peor”, y ha agradecido también la colaboración ciudadana en este tipo de actuaciones.

Desde el Ayuntamiento de Cáceres se pone en valor el trabajo diario que realiza la Policía Local, no solo en labores de seguridad, sino también en situaciones de emergencia y auxilio, donde su intervención resulta fundamental.