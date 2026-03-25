El precio del oro y la segunda mano: dos vías para afrontar el alza de precios que triunfan en Cáceres

El aumento generalizado de los precios ha cambiado los hábitos de consumo en Cáceres. Cada vez son más los vecinos que recurren a fórmulas alternativas para cuadrar sus cuentas, desde la venta de joyas antiguas hasta la compra de productos de segunda mano, en un contexto marcado por la inflación y la incertidumbre económica.

Subida del precio del oro

Con la subida del precio del oro, uno de los ejemplos más visibles se encuentra en las joyerías y establecimientos de compraventa de metales preciosos. En las últimas semanas, estos negocios han registrado un incremento en la llegada de clientes interesados en vender piezas antiguas.

Pulseras que ya no se usan, cadenas heredadas o pendientes desparejados se han convertido en una vía rápida para obtener dinero. En muchos casos, se trata de oro de 18 quilates, habitual en joyería, que permite a los vendedores recibir una cantidad inmediata, aunque inferior a la cotización internacional del oro puro.

Desde el sector señalan que no se trata solo de ventas puntuales, sino de una tendencia creciente. Sin embargo, la duda sigue ahí: ¿es mejor venderlo ahora que tiene el precio más elevado o es preferible mantenerlo, dado su valor seguro?

El mercado de segunda mano se consolida

Paralelamente, la compra de artículos de segunda mano también ha ganado protagonismo. Plataformas digitales y tiendas físicas especializadas han visto cómo aumenta el interés por productos usados en buen estado. Cada vez es más habitual encontrar muebles reutilizados para equipar viviendas con menor presupuesto, electrodomésticos de segunda mano como lavadoras o frigoríficos y ropa y calzado en aplicaciones móviles, especialmente entre jóvenes. Este cambio no responde únicamente a una cuestión económica. También hay un componente de consumo responsable que empieza a calar entre determinados perfiles, aunque el factor ahorro sigue siendo el principal motor.

Nuevos hábitos en el día a día

Los expertos apuntan a que estas prácticas, antes más puntuales, se están integrando en la rutina de muchos hogares. Vender lo que ya no se usa y comprar de segunda mano se ha convertido en una estrategia habitual para optimizar recursos.

Además, algunos negocios locales han adaptado su actividad a esta demanda. Tiendas que antes se centraban en la venta tradicional han incorporado servicios de tasación o espacios dedicados a productos reutilizados. El resultado es un cambio progresivo en la forma de consumir en la ciudad, donde el ahorro y la búsqueda de alternativas marcan cada vez más las decisiones de los cacereños.