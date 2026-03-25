El programa 'Cáceres, Contigo' abordará riesgos en el hogar, seguridad vial y gestión de residuos para los vecinos

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado el programa “Cáceres, Contigo”, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios que busca ofrecer formación accesible sobre cuestiones de actualidad que afectan al día a día de la población.

La concejala responsable, Jacobi Ceballos, ha señalado que el objetivo es responder a la demanda ciudadana de información útil, al tiempo que se pone en valor el trabajo conjunto de administraciones y entidades. En la presentación también han participado el concejal de Seguridad, Pedro Muriel, y representantes de Policía Local, Policía Nacional, Sepei y la empresa Valoriza.

"Sin su colaboración y predisposición no hubiera sido posible poner en marcha este programa", ha afirmado Ceballos.

Primera cita: ciberseguridad

El ciclo se inicia este miércoles 25 de marzo a las 18.30 horas en el Centro Cívico Raimundo Medina con una charla sobre ciberseguridad, impartida por la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional.

Según ha explicado Cristina Severo, representante de esta unidad, se abordarán riesgos habituales como estafas digitales y conductas delictivas que pueden cometerse sin ser conscientes. "No debemos tener miedo a utilizar internet, pero damos algunas precauciones para que no ocurran estas cosas", ha indicado.

Además, se informará sobre herramientas como la aplicación del DNI digital y la app AlertCops. Esta temática volverá a tratarse el 29 de abril.

Riesgos en el hogar y seguridad vial

El programa continuará el 9 de abril y el 7 de mayo con sesiones sobre prevención de incendios y riesgos en el hogar, a cargo del SEPEI. Su jefe de área, Santiago Hernández, ha explicado que ofrecerán "medidas sencillas" para evitar incidentes y pautas de actuación en caso de emergencia.

Por su parte, la Policía Local impartirá el 14 de mayo una charla sobre seguridad vial, centrada especialmente en los vehículos de movilidad personal. El subinspector Julio Flores ha advertido de que su uso está creciendo "exponencialmente", al igual que los siniestros y conductas delictivas asociadas.

Reciclaje y participación vecinal

El programa se cerrará el 4 de junio con una sesión sobre gestión de residuos y reciclaje en el hogar, impartida por la empresa Valoriza, en la que se explicarán los beneficios de una correcta separación de residuos.

Las sesiones son gratuitas y con entrada libre hasta completar aforo, y están dirigidas tanto a la ciudadanía en general como a responsables de asociaciones vecinales, con la intención de que los contenidos se trasladen al tejido asociativo.

Próximo bloque: salud y estilos de vida

La concejala ha avanzado que el Ayuntamiento ya trabaja en un segundo bloque del programa centrado en estilos de vida y salud, con el que se pretende seguir ampliando esta oferta formativa.

"Es fundamental mejorar la calidad de vida de los cacereños y cacereñas proporcionando herramientas para afrontar situaciones cotidianas", ha subrayado Ceballos, quien ha invitado a la participación ciudadana en este nuevo espacio de formación.