Transportes adjudica un contrato en Cáceres para mejorar la A-58 y N-521 e impulsar la movilidad en la provincia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado, según ha informado este miércoles, un contrato de 11,19 millones de euros para conservar y explotar 214,6 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Cáceres, con especial atención a la A-58 y la N-521.

Tramo clave entre Trujillo, Cáceres y Portugal

La actuación se centra en uno de los corredores viarios más relevantes del oeste peninsular dentro de la provincia cacereña. Por un lado, incluye la A-58 entre el entorno de Trujillo y Cáceres capital, un eje de conexión habitual para desplazamientos diarios, transporte de mercancías y tráfico de acceso a la ciudad. Por otro, abarca la N-521, desde Trujillo hasta el límite con Portugal en Valencia de Alcántara, además de la N-521A entre los kilómetros 55 y 61.

Sustitución de juntas en el punto kilométrico 18 de la A-58. / Ministerio de Transportes

En total, el contrato cubre 214,602 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en el sector número 4 de la provincia, de los que 45,527 kilómetros corresponden a autovía. El Ministerio ha señalado que también se incluye una actuación específica para la rehabilitación superficial del firme en los enlaces 9 y 42 de la A-58, en el tramo entre Trujillo y Cáceres.

Tres años de contrato y opción de prórroga

La duración inicial de los trabajos será de tres años, con posibilidad de una prórroga de dos años y otra adicional de hasta nueve meses. Se trata de un contrato ya adjudicado y, según la información difundida por Transportes, su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público se producirá próximamente.

El departamento estatal enmarca esta adjudicación en su programa de mantenimiento de la red estatal, con el objetivo de preservar las condiciones de circulación, vialidad y seguridad. En la práctica, estos contratos no se limitan a obras puntuales sobre el asfalto, sino que incluyen una gestión continuada de la infraestructura.

Qué trabajos se van a realizar

Entre las tareas previstas figuran la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el control de túneles y comunicaciones y el mantenimiento de instalaciones y de los distintos elementos de la carretera. También se contemplan labores de ayuda a la explotación, programación de actuaciones e informes vinculados a la seguridad vial.

Una señalización de incidencia en la calzada de la N-521, en la avenida de Alemania de Cáceres. / Ministerio de Transportes

Este tipo de contratos mixtos, que combinan servicios y obra, buscan ofrecer una respuesta integral al estado de la vía y al uso cotidiano de las carreteras. En una provincia extensa como Cáceres, con trayectos de largo recorrido y conexiones transfronterizas, la conservación ordinaria tiene una incidencia directa en la movilidad diaria y en la actividad económica.

Menos emisiones en la conservación

La adjudicación incorpora además condiciones ligadas a la eficiencia energética y la reducción de emisiones, una línea que Transportes viene introduciendo en los contratos de conservación y explotación de la red estatal. Según el Ministerio, las empresas deben calcular la huella de carbono asociada a la ejecución del contrato y asumir compromisos de descarbonización.

En ese marco, la adjudicataria se ha comprometido a presentar en los seis primeros meses un plan de descarbonización para avanzar hacia un balance neutro de carbono a los cinco años del inicio del contrato. El Ministerio sostiene que esta política se apoya en medidas ya incorporadas en años anteriores, como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, ahorro energético en iluminación o la implantación de vehículos eléctricos.

Inspección banderola en el punto kilométrico 15 de la A-58. / Ministerio de Transportes

Con ello, Transportes vincula estos contratos no solo al mantenimiento de la red, sino también a una estrategia más amplia de modernización de las infraestructuras estatales. En el caso de Cáceres, la adjudicación refuerza la conservación de dos vías que vertebran buena parte de la movilidad provincial: la salida hacia la capital cacereña por la A-58 y la conexión con el oeste peninsular y la raya portuguesa a través de la N-521.