Vox Cáceres critica la eficacia de VioGén en la protección de víctimas de violencia machista

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres ha cuestionado la eficacia del sistema VioGén y lo ha calificado de “condicionado ideológicamente”, tras la firma de un procedimiento operativo de colaboración entre el consistorio y la Delegación del Gobierno en Extremadura, al considerar que “no supone una mejora real en la protección de las víctimas”.

'Ineficacia'

El portavoz del grupo, Eduardo Gutiérrez, ha señalado que este paso implica “insistir en un modelo que ha demostrado ser ineficaz”, pese a los años de aplicación y a los recursos destinados.

En este sentido, ha advertido de que el sistema no ha logrado erradicar la violencia ni ofrecer resultados proporcionales, por lo que considera necesario evaluar su funcionamiento antes de seguir ampliándolo.

Gutiérrez ha sostenido, en nota de prensa, que la firma del protocolo evidencia que se prioriza mantener un modelo que, a su juicio, responde a planteamientos ideológicos, en lugar de analizar su eficacia real.

Asimismo, ha criticado que el sistema se desarrolle bajo la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, al considerar que parte de un enfoque que condiciona tanto el diagnóstico como las medidas adoptadas.

El portavoz municipal ha apuntado que, en su opinión, el modelo presenta deficiencias al no garantizar una protección eficaz en todos los casos y carecer de una evaluación “transparente y objetiva”. Por otra parte, ha advertido de que la firma de nuevos procedimientos implica asumir más responsabilidades sin haber demostrado previamente la eficacia del sistema.

El Grupo Municipal Vox ha reiterado su propuesta de sustituir el actual modelo por una legislación de violencia intrafamiliar que, según defiende, permita actuar con mayor eficacia y garantizar la protección de todas las víctimas.