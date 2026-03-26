El alcalde de Cáceres plantea un homenaje póstumo "digno" a la impulsora de Womad Dania Dévora

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha planteado la posibilidad de rendir un homenaje póstumo “digno” a Dania Dévora, impulsora de Womad en España, tras su fallecimiento este miércoles a los 73 años, y ha destacado su papel “clave en la proyección cultural de la ciudad” a nivel nacional e internacional.

Tres décadas

A preguntas de los medios durante su visita a la EDAR de la Ribera del Marco, Mateos ha subrayado que Cáceres “debe mucho” a Dévora, a la que ha definido como una figura que “revolucionó el panorama cultural” local y marcó “un punto de inflexión” en la vida cultural cacereña, habiendo estado al frente durante tres décadas del festival WOMAD Cáceres.

La gestora cultural estuvo más de 30 años al frente de Womad España, con especial vinculación a los festivales celebrados en Cáceres y en Las Palmas de Gran Canaria, que contribuyeron a situar ambas ciudades en el circuito internacional de la música y las artes.

Reconocimiento institucional y legado

El regidor ha indicado que el Ayuntamiento estudiará la fórmula para materializar ese reconocimiento institucional, aunque ha precisado que será una decisión que se abordará en los próximos días. El Grupo Municipal Socialista (GMS) ya ha anunciado que propondrá el nombramiento de Dania Dévora como Hija Adoptiva de la ciudad a título póstumo, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la proyección cultural de la capital cacereña.

“Cáceres tiene que ser generosa y reconocer el esfuerzo de una persona que hizo tanto por la ciudad”, ha afirmado Mateos, quien ha insistido en la necesidad de “devolver” esa contribución. Dévora consolidó durante décadas un modelo de festival que combinó música, artes escénicas y diversidad cultural, con especial arraigo en Cáceres (donde este año alcanzará la XXXIII edición).

Desde la agencia de espectáculos madrileña Sonde3 Producciones, que coordina el festival Womad Cáceres desde 2023, han asegurado que Dévora fue clave en la llegada de WOMAD a las Islas Canarias, tanto en Las Palmas como en Fuerteventura. “También desempeñó un papel clave en la producción de nuestro consolidado festival en Cáceres”.

“Gran parte de lo que WOMAD ha logrado en estas comunidades no habría sido posible sin la apasionada convicción de Dania en todo lo que Womad representa en el mundo: diversidad, paz y tolerancia, celebradas tanto en el escenario como en la comunidad”.