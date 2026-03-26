Álvaro Lechuga (PP Cáceres) destaca el carácter solidario del torneo de pádel a favor de Divertea

Nuevas Generaciones del Partido Popular de la ciudad de Cáceres ha organizado un torneo de pádel benéfico que se celebrará el próximo 18 de abril con el objetivo de recaudar fondos para la asociación Divertea, dedicada al apoyo de niños con autismo.

El evento tendrá lugar en el Club Deportivo El Encinar, situado en la carretera de Salamanca, y se desarrollará entre las 10:00 y las 20:00 horas. La organización ha abierto ya el plazo de inscripción, con un coste de 20 euros por pareja, que podrá abonarse el mismo día del torneo.

Desde Nuevas Generaciones explican que la iniciativa busca visibilizar el autismo y respaldar la labor que realiza Divertea desde hace años en Cáceres, trabajando con menores y sus familias.

El presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de la ciudad de Cáceres, Álvaro Lechuga, ha subrayado el carácter solidario del evento y la voluntad de implicación con la sociedad local. "Como grupo que se interesa por lo que pasa en su ciudad queremos contribuir de manera activa y no sólo de palabra. Por eso todo lo recaudado irá para Divertea", ha afirmado.

Lechuga ha añadido además que la organización juvenil está abierta a colaborar con otros colectivos. "Por supuesto, Nuevas Generaciones del Partido Popular de Cáceres está abierta a colaborar con todas las asociaciones y colectivos que lo deseen", ha señalado.

Deporte, convivencia y ocio

Más allá de la competición, la jornada está concebida como un encuentro social y deportivo. Los participantes podrán disfrutar de comida, música en directo y recibirán una camiseta conmemorativa. La iniciativa se enmarca en una tendencia creciente en Cáceres, donde el deporte se utiliza como herramienta para impulsar causas sociales y fortalecer el vínculo entre asociaciones y ciudadanía.

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que afecta principalmente a la comunicación, la interacción social y el comportamiento, manifestándose desde la infancia y acompañando a la persona a lo largo de toda su vida.

El autismo no es una enfermedad, sino un trastorno que forma parte de lo que se conoce como espectro, lo que significa que cada niño lo presenta de manera diferente. Algunos menores pueden desarrollar lenguaje, mientras que otros tienen dificultades importantes para comunicarse.

Entre las características más habituales se encuentran problemas para mantener contacto visual, dificultades para entender normas sociales o una tendencia a repetir conductas o rutinas. Estas señales suelen aparecer en los primeros años de vida.

Cómo afecta a los niños

El impacto del autismo en los niños varía en función del grado y de las necesidades de apoyo que requieran. En muchos casos, los menores presentan dificultades para relacionarse con otros niños, interpretar emociones o adaptarse a cambios en su entorno. Además, pueden mostrar intereses muy concretos o intensos, así como sensibilidad a estímulos como el ruido o la luz. Estas características pueden influir en su desarrollo educativo y social si no cuentan con los apoyos adecuados.

La detección temprana y la intervención especializada resultan clave para mejorar la calidad de vida de los niños con TEA, facilitando su aprendizaje y autonomía. El papel de las familias, los centros educativos y las asociaciones es fundamental. En Extremadura, entidades como Divertea trabajan desde hace años para ofrecer atención especializada, orientación y recursos a menores con autismo y a sus familias.

Los expertos coinciden en que la inclusión y la comprensión social son esenciales para favorecer el desarrollo de estos niños, evitando estigmas y promoviendo su participación en todos los ámbitos de la vida. En los últimos años, la visibilidad del autismo ha aumentado gracias a campañas, actividades educativas y eventos solidarios que buscan sensibilizar a la sociedad. Comprender qué es el autismo y cómo afecta a los niños es un paso imprescindible para construir entornos más inclusivos, donde cada menor pueda desarrollarse según sus capacidades y necesidades.