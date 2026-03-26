Aprobada la ampliación del programa de carreteras de Cáceres con 200.000 euros más para el año 2026

El pleno ordinario de marzo de la Diputación de Cáceres aprobó este jueves un paquete de medidas centrado en inversiones, carreteras, deporte, patrimonio provincial y gestión interna, en una sesión con fuerte contenido técnico pero con decisiones que afectan de forma directa a ayuntamientos, asociaciones y servicios públicos de la provincia.

Uno de los acuerdos más destacados fue la inversión de 636.000 euros vinculada a los parques del Sepei, el servicio provincial de prevención y extinción de incendios. Esta partida permitirá reforzar el funcionamiento de los parques y mejorar aspectos relacionados con las gratificaciones y la productividad del personal, una cuestión especialmente sensible en un servicio esencial que presta cobertura a numerosos municipios y que interviene no solo en incendios, sino también en rescates y emergencias de distinta naturaleza.

Lucha contra el aislamiento de los pueblos

A ello se sumó la ampliación del programa de inversiones en carreteras de la Red Viaria Provincial, con 200.000 euros más para 2026. Se trata del plan con el que la Diputación financia actuaciones de mejora, reparación y mantenimiento en las carreteras de su titularidad, una red básica para conectar pueblos y garantizar desplazamientos seguros. La ampliación aprobada permitirá atender nuevas necesidades en una materia clave para la movilidad diaria y para el acceso a servicios en el medio rural.

Otro de los puntos importantes fue la modificación de los compromisos de gasto del convenio entre la Junta de Extremadura y las diputaciones de Cáceres y Badajoz para desarrollar el Programa de Dinamización Deportiva 2026-2029, con una financiación superior a 518.000 euros. Este programa sirve para sostener la red de dinamizadores deportivos, profesionales que organizan actividades físicas y de ocio saludable en los municipios. Solo en la provincia de Cáceres, según se destacó en la sesión, hay 67 dinamizadores, lo que da idea del peso de este plan en la creación de empleo y en la vida cotidiana de los pueblos.

El pleno aprobó también la modificación del Plan Provincial 2026, el principal instrumento de obras y servicios de la institución para los ayuntamientos. Con más de dos millones de euros destinados a inversiones en el mundo rural dentro de los cambios aprobados, este plan funciona como una línea de apoyo para que los municipios puedan ejecutar actuaciones de competencia local con financiación provincial. Su ventaja principal es que la Diputación adelanta el 100% de su aportación, lo que facilita a los consistorios poner en marcha obras sin tener que asumir de inicio toda la carga económica.

Inversión para los ayuntamientos municipales y entidades sin ánimo de lucro

Junto a él, se introdujeron cambios en el Plan Activa Obras 2021-22 y en el Plan Activa 2023. El primero nació para sostener la actividad económica local tras la pandemia y permitir que los ayuntamientos siguieran ejecutando obras con plazos adaptados a una situación excepcional. El segundo, el Plan Activa 2023, está orientado igualmente a financiar obras en ayuntamientos y entidades locales menores, con el objetivo de mantener inversión pública y movimiento económico en los pueblos.

En el capítulo de patrimonio e infraestructuras provinciales, el pleno dio luz verde a casi 810.000 euros para actuaciones en edificios e instalaciones de la Diputación. Aquí se incluye el Plan de inversiones y actuaciones de reposición y conservación en infraestructuras y edificios provinciales, que sirve para mantener en buen estado inmuebles, equipamientos y dependencias de la institución, así como el programa de rehabilitación y reparaciones en la finca Haza de la Concepción. Son partidas destinadas, en términos sencillos, a conservar lo que ya es propiedad de la Diputación y evitar su deterioro.

La sesión aprobó además un programa de inversiones extraordinarias en entidades locales dotado con casi 250.000 euros. Esta línea está pensada para atender obras concretas y necesidades puntuales de municipios que no encajan en los grandes planes provinciales. Es, en la práctica, una vía de respuesta rápida para situaciones singulares que requieren financiación específica.

A todo ello se sumaron otras modificaciones presupuestarias para subvenciones nominativas a entidades sin ánimo de lucro y otros colectivos, con más de 233.000 euros para inversiones, obras y gastos corrientes.

Incorporaciones a nuevas entidades

También se aprobaron ayudas y convocatorias del Servicio de Igualdad, Políticas Sociales y Cooperación Internacional, además de partidas para facturas de ejercicios anteriores, y la liquidación de la cuota de separación de la Institución Ferial de Extremadura (Feval). Entre ellas destaca el patrocinio deportivo al Club Polideportivo Cacereño S.A.D., al que se destina un total de 110 mil euros.

En el plano organizativo, el pleno aprobó la adhesión de la Diputación a la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen). Esta es una entidad sin ánimo de lucro que desde 2003 actúa como principal red de coordinación y cooperación entre las agencias y organismos públicos dedicados a la energía en España. Su trabajo se centra en impulsar la eficiencia energética, las energías renovables y la transición energética, además de favorecer el intercambio de experiencias, proyectos y buenas prácticas entre administraciones y entidades del sector.

Igualmente, se aceptó la entrada de Saucedilla en la Central de Contratación provincial y la delegación de competencias urbanísticas de ese mismo ayuntamiento. La sesión se cerró con ajustes en la Carrera Profesional Horizontal del personal de la casa. En conjunto, el pleno dejó una batería de acuerdos que refuerzan la inversión provincial y el apoyo técnico y económico a los municipios.