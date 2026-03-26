Aptuex y ONCE impulsan en Cáceres la accesibilidad en apartamentos turísticos con una formación gratuita

Cáceres ha acogido este miércoles una nueva iniciativa para reforzar la accesibilidad en el sector turístico. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex), en colaboración con la ONCE, ha organizado una formación práctica y gratuita dirigida a propietarios y gestores de alojamientos turísticos con el objetivo de mejorar la atención a personas con discapacidad visual.

La sesión inaugural, celebrada en el hotel Alfonso IX de la capital cacereña, ha reunido a profesionales interesados en adaptar sus establecimientos y ofrecer una experiencia más inclusiva a personas con baja visión o ceguera total. Durante aproximadamente una hora, los asistentes han conocido herramientas y pautas concretas para avanzar en accesibilidad de forma sencilla y eficaz.

Entre los contenidos abordados, la formación ha incluido recomendaciones para adaptar apartamentos turísticos, buenas prácticas en la atención al cliente con discapacidad visual y la importancia de los pequeños detalles que pueden marcar la diferencia en la estancia. Asimismo, la ONCE ha informado sobre el asesoramiento que ofrece a los propietarios y sobre las posibles ayudas y subvenciones disponibles.

Compromiso del sector

La directora provincial de la ONCE, Isabel Góngora, ha destacado que "la implicación de Aptuex en la mejora de la accesibilidad es clave para avanzar hacia un turismo verdaderamente inclusivo, donde todas las personas puedan disfrutar en igualdad de condiciones". Por su parte, el presidente de Aptuex, Javier Gutiérrez, ha señalado que "la accesibilidad no solo es una responsabilidad social, sino también una oportunidad para mejorar la calidad del servicio y posicionar nuestros apartamentos turísticos como referentes en atención y excelencia".

La iniciativa tendrá continuidad en Badajoz el próximo 14 de abril, aunque ha sido en Cáceres donde ha arrancado esta apuesta conjunta por un modelo turístico más accesible, en el que la formación se plantea como herramienta clave para mejorar la experiencia de todos los visitantes.