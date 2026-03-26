El Ayuntamiento de Cáceres destinará un millón de euros al asfaltado del campus universitario

Un millón de euros para poner fin a años de baches, desgaste y quejas en el campus universitario de Cáceres. El alcalde Rafa Mateos ha dado un paso al frente y ha anunciado una inversión municipal directa para renovar el asfaltado de los viales, una actuación urgente que busca mejorar la seguridad y el día a día de miles de estudiantes y trabajadores. El anuncio se ha producido tras una reunión mantenida en el ayuntamiento con el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández, junto al secretario general, Francisco Álvarez, y el vicerrector de Economía, Agustín García.

Durante el encuentro, Mateos ha trasladado su intención de que el consistorio se implique directamente en la solución del deterioro que presentan los viales de acceso a las distintas facultades del campus cacereño, una situación que desde hace tiempo genera quejas entre estudiantes, profesores y personal universitario.

A pesar de que el mantenimiento de estas infraestructuras no corresponde al ámbito competencial municipal, el equipo de Gobierno ha decidido conceder una subvención extraordinaria y nominativa a la Universidad de Extremadura. El objetivo es agilizar el inicio de los trabajos de asfaltado y mejorar cuanto antes las condiciones de circulación y acceso al recinto universitario.

Compromiso universitario

El alcalde ha subrayado la relevancia de la comunidad universitaria para la ciudad, destacando que "es fundamental que como administración ayudemos a mejorar el día a día de quienes se acercan a trabajar o estudiar en las distintas facultades". Asimismo, ha incidido en que esta inversión no solo busca mejorar la imagen urbana, sino también reforzar la seguridad y la calidad de vida de los usuarios del campus.

"Cáceres no se entiende sin el latido de los universitarios", ha concluido Mateos, defendiendo que esta actuación responde a un compromiso con el bienestar y el desarrollo de uno de los principales motores sociales y económicos de la ciudad.