El Ayuntamiento de Cáceres invierte en la Semana Santa: más fondos, una app para seguir el recorrido en directo y un servicio de acompañamiento para mayores

Cáceres apuesta cada vez más por su Semana Santa. Se ve reflejado en todas las actuaciones en las que se ha invertido de cara a esta Pasión que está a solo unos días de comenzar. También se ve reflejado en los presupuestos locales, aún en negociación con Vox, pero que pretende aumentar la financiación para esta Fiesta de Interés Turístico Internacional. Actualmente se destinan 70.000 euros a la Unión de Cofradías Penitenciales y las distintas hermandades.

Todas las novedades las ha presentado este miércoles el Ayuntamiento de Cáceres en una rueda de prensa ofrecida por el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, que estuvo acompañado por el concejal de Cultura, Jorge Suárez; la concejala de Festejos, Soledad Carrasco; y el concejal de Patrimonio Histórico, Tirso Leal, destacando el carácter transversal del trabajo realizado desde el equipo de Gobierno.

Jorge Suárez, Santos Benítez, Ángel Orgaz, Soledad Carrasco y Tirso Leal. / Pablo Parra

Orgaz definió la Semana Santa de la ciudad como "una experiencia única que transforma la ciudad y que se ha consolidado como uno de los principales motores turísticos, culturales y económicos", pero incidió en la necesidad de seguir mejorando e innovando para estar a la altura del crecimiento de visitantes que registra cada año. 2025 tuvo récord de turistas, de los cuales cerca de un 20% eran internacionales.

Aplicación

La novedad más llamativa es la llegada de una aplicación para el móvil que permitirá el seguimiento en tiempo real de las procesiones, mejorando la experiencia tanto de turistas como de cacereños y contribuyendo a una mejor organización de los recorridos. Una herramienta bastante demandada históricamente por los cofrades y que, por fin, ve ahora la luz.

También se ha duplicado la tirada de guías oficiales hasta alcanzar las 20.000 unidades, además de reeditarse los folletos turísticos con información detallada de los desfiles procesionales, que ya se están distribuyendo en hoteles, alojamientos y oficinas de turismo.

Por otro lado, se ha invertido en el Centro de Divulgación de la Semana Santa, ubicado en un lateral de la iglesia de la Preciosa Sangre. Se ha renovado su contenido expositivo, incorporando nuevas fotografías, mejoras audiovisuales y la actualización de los sistemas informáticos. Además, suma una nueva referencia turística con la apertura del aljibe, algo que enriquece la experiencia del visitante.

Concejales. / Pablo Parra

La promoción turística seguirá siendo uno de los ejes principales, con campañas en redes sociales basadas en imagen y vídeo, así como acciones de colaboración con otras ciudades y presencia en foros nacionales e internacionales.

Servicio para personas mayores

Otra de las novedades de este año es la puesta en marcha por parte del IMAS de un servicio gratuito de acompañamiento dirigido a personas mayores y dependientes con dificultades de movilidad, con el objetivo de garantizar que puedan disfrutar de las procesiones en condiciones de seguridad y accesibilidad. Este servicio contará con personal cualificado presente en todas las procesiones, que acompañará a los usuarios desde un punto de encuentro previamente establecido hasta ubicaciones accesibles desde las que seguir los desfiles con comodidad.

Para solicitar este servicio, las personas interesadas podrán llamar a los teléfonos 927 002 610 o 697 390 166, donde se registrará la petición y se realizará una breve entrevista para adaptar el servicio a las necesidades de cada usuario. Asimismo, se habilitará un punto de atención in situ durante las procesiones, desde el que profesionales podrán atender y desplazarse para prestar apoyo personalizado a quienes lo necesiten, incluso sin cita previa, reforzando así el compromiso municipal con una Semana Santa plenamente accesible para todos.

Ángel Orgaz. / Pablo Parra

También vuelve a ponerse en marcha el servicio del Centro de Atención al Hermano de Carga y Costalero, en colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas, ofreciendo atención especializada durante los días de mayor actividad.

Más recursos

Las calles de la ciudad también se engalanan para lucir su mejor versión, y se refuerza los servicios de limpieza y seguridad. Como novedad, se han renovado los pendones de las cofradías que cuelgan de la fachada del Ayuntamiento.

Pendones de cofradías en el ayuntamiento. / Pablo Parra

“El Ayuntamiento de Cáceres se vuelca con su Semana Santa como nunca antes, con más recursos, más planificación y una clara vocación de mejora”, señaló Orgaz, quien concluyó destacando que el objetivo es que “cada persona que nos visite se lleve una experiencia inolvidable y que la ciudad siga emocionando y dejando huella”. Todo esto se enmarca dentro del 40 aniversario de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad y con la vista puesta en la Capitalidad Europea 2031 a la que Cáceres aspira.