Cáceres mantiene a raya la procesionaria del pino: Parque del Príncipe, Rodeo, Paseo Alto, Valhondo y Vistahermosa, en el foco

El Ayuntamiento de Cáceres ha logrado mantener en niveles muy bajos la presencia de procesionaria del pino durante la última campaña gracias a un plan de control aplicado desde octubre de 2025 en parques y zonas verdes de la ciudad. Las actuaciones, desarrolladas por la empresa concesionaria Talher, se han centrado en espacios donde la presencia de pinos es más significativa, como el Parque del Príncipe, el Rodeo, el Paseo Alto, Valhondo y las zonas verdes de Vistahermosa.

El concejal de Medio Ambiente, Pedro Muriel, ha señalado que "desde octubre de 2025 hasta febrero de 2026 se ha llevado a cabo un control integral", lo que ha permitido que el nivel de infestación haya sido "muy bajo" durante esta campaña. Este tipo de intervenciones cobra especial relevancia en una ciudad como Cáceres, donde el arbolado urbano forma parte esencial del paisaje y la calidad de vida, con aproximadamente un árbol por cada dos habitantes.

El plan municipal ha combinado distintas técnicas dentro de una estrategia sostenible, adaptada a cada fase del ciclo biológico del insecto. Entre ellas destaca la endoterapia, aplicada en octubre y noviembre, que consiste en inyectar el producto fitosanitario directamente en el árbol, evitando su dispersión en el aire y reduciendo el impacto ambiental. A esta medida se ha sumado la retirada manual de bolsones en diciembre y enero, una actuación clave para frenar el desarrollo de la oruga en sus fases más problemáticas.

Actuación municipal. / Cedida a El Periódico

Finalmente, en enero y febrero se instalaron anillos trampa en los troncos para impedir que las orugas desciendan al suelo, momento en el que representan un mayor riesgo para personas y animales.

Seguridad ciudadana y salud ambiental

Muriel ha subrayado que el objetivo es "garantizar la seguridad de la ciudadanía así como la salud del arbolado y de los animales de compañía", especialmente en espacios públicos muy transitados. El Ayuntamiento insiste en que seguirá aplicando técnicas de gestión integrada, anticipándose a la aparición de la plaga y ajustando las intervenciones según la evolución del insecto.

El consistorio también ha recordado la importancia de distinguir la procesionaria de otras especies inofensivas, como la oruga de los prados. Mientras que la procesionaria posee pelos urticantes y se desplaza en largas hileras características, la oruga de los prados no es peligrosa, se mueve de forma individual y habita en zonas herbáceas, no en pinares. Esta diferenciación resulta clave para evitar alarmas innecesarias y actuar con prudencia en caso de detección.

La procesionaria del pino es una de las plagas más habituales en entornos forestales y urbanos de Extremadura, especialmente en los meses finales del invierno, cuando su presencia se hace más visible y aumenta el riesgo para la población.

La procesionaria del pino es la fase larvaria de una mariposa nocturna (Thaumetopoea pityocampa) que se desarrolla en árboles del género pino. Su nombre proviene de su comportamiento más característico: las orugas descienden del árbol en largas filas, formando las conocidas "procesiones".

Actuación contra la procesionaria. / Cedida a El Periódico

Durante el otoño y el invierno, las larvas permanecen en nidos sedosos —los llamados bolsones— situados en las copas de los árboles. Con la subida de temperaturas, abandonan estos refugios para enterrarse en el suelo, donde completan su ciclo.

En ciudades como Cáceres, con abundante arbolado, su presencia es habitual en parques y zonas verdes, lo que obliga a las administraciones a activar campañas de control cada temporada.

Riesgos para la salud

El principal problema de la procesionaria no es tanto su presencia como sus efectos. Las orugas están cubiertas de pelos urticantes que se desprenden fácilmente y pueden provocar reacciones alérgicas. En personas, el contacto puede causar irritaciones en la piel, picor, inflamación e incluso problemas oculares o respiratorios si los pelos entran en contacto con mucosas. El riesgo es especialmente elevado en niños, que pueden tocar las orugas por curiosidad, y en quienes realizan actividades al aire libre en zonas afectadas.

Los animales de compañía, especialmente los perros, son los más vulnerables. Al olfatear o ingerir las orugas, pueden sufrir graves lesiones en la lengua y en la boca debido al efecto tóxico de los pelos. Veterinarios advierten de que estos casos pueden derivar en necrosis de tejidos o complicaciones graves si no se actúa con rapidez, por lo que recomiendan acudir de inmediato a un centro veterinario ante cualquier sospecha.

La procesionaria del pino en Cáceres. / Cedida a El Periódico

Las autoridades recomiendan evitar el contacto directo con las orugas y no manipular los nidos. En caso de exposición, se aconseja lavar la zona afectada sin frotar y acudir a un centro sanitario si aparecen síntomas. Además, insisten en la importancia de no confundir la procesionaria con otras especies de orugas inofensivas, ya que no todas presentan riesgos para la salud.

En Extremadura, ayuntamientos como el de Cáceres desarrollan cada año campañas específicas basadas en tratamientos preventivos y técnicas como la retirada de bolsones o la instalación de trampas. Estas actuaciones buscan reducir la presencia de la plaga y minimizar su impacto en espacios públicos, donde la convivencia entre ciudadanía y arbolado urbano exige medidas constantes de vigilancia.