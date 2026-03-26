Cáceres se une al dolor por las víctimas de violencia machista y traslada su apoyo a la familia de la menor de Alicante

El Ayuntamiento de Cáceres ha mostrado este martes su repulsa por los últimos asesinatos de mujeres víctimas de violencia machista con un minuto de silencio celebrado en la ciudad, en el que han participado representantes municipales y colectivos sociales.

El acto, convocado por el Consejo Sectorial de la Mujer, ha contado con la presencia del alcalde, Rafa Mateos, así como de concejales y concejalas de la corporación municipal.

Durante la concentración se ha rendido homenaje a las mujeres asesinadas recientemente en las provincias de Huesca, Burgos, Cantabria y Zaragoza, en un gesto de condena institucional y recuerdo a las víctimas.

14 mujeres asesinadas en lo que va de año

Según los datos expuestos durante el acto, en lo que va de 2026 14 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. A esta cifra se suman dos niñas y un niño víctimas de violencia vicaria, así como 11 menores que han quedado en situación de orfandad.

Además, se ha trasladado el apoyo a la familia de la menor asesinada el pasado sábado en la provincia de Alicante, en un caso de violencia vicaria que ha generado especial conmoción.

Un manifiesto contra la desigualdad

Durante el acto, Alexandra Vesga, representante de la Asociación de Empleadas del Hogar, Cuidados y Limpieza de Cáceres, ha sido la encargada de leer el manifiesto institucional.

En él se ha subrayado que "la violencia machista es el último eslabón de una cadena, la de la discriminación y la desigualdad por razón de sexo", y se ha advertido de que esta realidad responde a un contexto social en el que "aún impera el patriarcado".

El texto también recuerda que, según la ONU, se trata de "una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual".

Llamamiento a la responsabilidad colectiva

El manifiesto ha incidido en que esta violencia adopta múltiples formas, desde la ejercida por la pareja hasta la explotación sexual o el acoso, y ha apelado a la implicación de toda la sociedad.

"La lucha contra la violencia machista debe ser una tarea común", se ha señalado, destacando la necesidad de una respuesta coordinada entre ciudadanía e instituciones.

Compromiso institucional en Cáceres

Desde el Ayuntamiento de Cáceres se ha reiterado el compromiso de continuar trabajando contra esta lacra social, con medidas de apoyo a las víctimas y acciones de sensibilización.

El consistorio ha insistido en la importancia de no guardar silencio ante la violencia y de promover la igualdad entre mujeres y hombres como base para su erradicación.