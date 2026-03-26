Cervezas alemanas, belgas o extremeñas: la diversidad de estilos que conquista Cáceres

La cerveza en Cáceres mantiene dos realidades que conviven sin competir directamente. Mientras en los bares siguen dominando los tubos, las copas y los tercios de marcas habituales, fuera de ese circuito comienza a consolidarse un consumo más pausado y especializado, centrado en cervezas de mayor variedad y complejidad.

En tiendas especializadas de la ciudad, como Cervezeres, el perfil del consumidor cambia. Aquí no se viene a beber rápido, sino a elegir y disfrutar. "Son cervezas más especiales, más ricas. Para tomarlas con más tranquilidad", explica Jesús Santos, responsable del establecimiento, que lleva más de una década trabajando en este sector.

La diferencia empieza por la oferta. Frente a las referencias habituales de los bares, en estas tiendas se pueden encontrar estilos muy diversos: desde lagers centroeuropeas hasta cervezas de trigo alemanas, pasando por Ipas, las cada vez más populares Neipas o variedades belgas más intensas como las triples y cuádruples. También destacan las cervezas negras de alta graduación, algunas que superan los 10 o 12 grados

Un consumo más pausado

El auge de este tipo de cerveza responde a un cambio en parte del público, que busca experiencias diferentes más allá del consumo habitual de bar. No se trata tanto de cantidad como de variedad y calidad. En este contexto, el momento de consumo también cambia: muchas de estas cervezas se reservan para casa o para ocasiones más tranquilas.

Aun así, el perfil de cliente es diverso. Hay quienes optan por estilos clásicos, como las cervezas alemanas o belgas, y otros que se decantan por propuestas más modernas, como las Ipas. También influye la época del año: las cervezas rubias siguen siendo más demandadas en verano, mientras que en otoño e invierno ganan peso las tostadas y negras, aunque hay consumidores fieles a estas últimas durante todo el año

De lo internacional a lo local

Otro de los elementos que marca esta tendencia es la procedencia. En el mismo espacio conviven cervezas de países con gran tradición cervecera, como Alemania, Bélgica o Escocia, con producciones nacionales y también extremeñas, que empiezan a hacerse hueco entre los aficionados. El precio también refleja esa diversidad. Hay opciones accesibles, pero también referencias más exclusivas, como cervezas envejecidas durante años en barrica, que elevan el coste y refuerzan la idea de producto para degustar más que para consumir de forma habitual.

Dos formas de entender la cerveza

Este crecimiento no desplaza el modelo tradicional de los bares, donde la cerveza sigue ligada al encuentro social, al aperitivo y al consumo rápido. Allí, el tubo y la copa continúan siendo los formatos más habituales, con una rotación elevada y un consumo diario muy extendido. También se utiliza, y mucho, los tercios de algunas marcas especializadas.

Sin embargo, en paralelo, Cáceres empieza a mostrar una segunda forma de entender la cerveza. Más tranquila, más variada y con un público que, poco a poco, se interesa por descubrir nuevos estilos y sabores. Dos maneras de consumir que, lejos de excluirse, reflejan la evolución de un hábito profundamente arraigado en la ciudad.