El cierre de la tienda Punt Roma en la avenida de España de Cáceres entra en su fase final

Cáceres sigue perdiendo uno de sus establecimientos comerciales más reconocibles en pleno centro urbano. La tienda de moda femenina Punt Roma, situada en la avenida de España, avanza ya en su proceso de cierre definitivo, apenas un mes después de que se hiciera público el inicio de su liquidación.

Si entonces el anuncio venía marcado por los carteles de descuentos en escaparate, la situación actual refleja un estado mucho más avanzado del desmantelamiento. En los últimos días, el local presenta el escaparate completamente cubierto, con la puerta cerrada y protegida por la verja metálica, impidiendo ya cualquier acceso al interior por parte de clientes. A través de los huecos visibles, se puede observar cómo las trabajadoras se encuentran en pleno proceso de recogida y retirada de la mercancía, organizando las últimas prendas y vaciando progresivamente el establecimiento. Una imagen que confirma que el cierre es inminente y que la actividad comercial ha cesado prácticamente en su totalidad.

Aviso de continuidad

Además, en la fachada se ha colocado un cartel informativo en el que la empresa comunica a su clientela que continuará prestando servicio en su otro establecimiento de la ciudad, ubicado en el centro comercial Ruta de la Plata, donde ya venía operando con anterioridad. Este cierre supone un nuevo golpe para el tejido comercial de la avenida de España, una de las principales arterias de la ciudad, donde en los últimos años se han sucedido diversos cambios en el panorama de tiendas. La desaparición de Punt Roma deja, además, un local vacío en una ubicación estratégica, cuyo futuro uso aún se desconoce.

Cartel informativo situado en el establecimiento. / Esteban Valero Vizcano

Por el momento, no se ha anunciado qué negocio podría ocupar este espacio, mientras vecinos y transeúntes asisten a los últimos días de un establecimiento que ha formado parte del día a día comercial de Cáceres durante años.