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El Gran Teatro de Cáceres abre sus puertas a escolares con visitas teatralizadas por su centenario

Los participantes se adentran en las entrañas del teatro en una experiencia inmersiva que recrea el momento previo a su inauguración

FOTOGALERÍA | Entre bambalinas y bastidores: así son las visitas teatralizadas en el Gran Teatro de Cáceres

FOTOGALERÍA | Entre bambalinas y bastidores: así son las visitas teatralizadas en el Gran Teatro de Cáceres

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FOTOGALERÍA | Entre bambalinas y andamios: así es una de las visitas teatralizadas en el Gran Teatro de Cáceres / Jorge Valiente

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

El Gran Teatro de Cáceres abre sus entrañas a los más jóvenes con una propuesta educativa incluida en la programación de su centenario: visitas guiadas teatralizadas dirigidas a alumnado de distintos centros educativos. La iniciativa se desarrolla durante las mañanas del 25 y 26 de marzo a través de varias funciones matinales y ofrece una experiencia escénica que combina divulgación histórica y participación.

La actividad plantea un recorrido inmersivo que sitúa a los asistentes en el momento previo a la inauguración del teatro. A través de una recreación, el arquitecto del edificio, Ángel Pérez Rodríguez, junto a su capataz de obra, recibe a los participantes como si fueran una nueva cuadrilla de albañiles encargada de finalizar la construcción antes de la primera función.

Viaje en el tiempo

Durante la visita, los escolares recorren diferentes espacios del teatro mientras conocen su historia y la evolución del edificio a lo largo de sus cien años de vida. La propuesta apuesta por una narrativa teatralizada que busca facilitar la comprensión del patrimonio desde una perspectiva más cercana y dinámica.

Cada pase cuenta con un grupo reducido, equivalente a una clase, lo que permite un desarrollo más participativo de la actividad. La duración aproximada es de 40 minutos y está recomendada para alumnado a partir de 10 años.

Acercar el teatro a nuevas generaciones

Desde el Consorcio Gran Teatro de Cáceres enmarcan esta iniciativa dentro de las acciones conmemorativas del centenario, con el objetivo de acercar el patrimonio escénico a las nuevas generaciones. Según señalan, la actividad pretende fomentar el interés por el teatro a través de una experiencia directa con el espacio y su historia.

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Así, esta propuesta combina educación y representación para ofrecer una forma distinta de conocer uno de los edificios culturales más emblemáticos de la ciudad, poniendo en valor su legado desde una mirada pedagógica y experiencial.

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