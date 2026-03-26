'Heladería Remo' en Cáceres lanza su helado de Torta del Casar tras un año de pruebas y éxito entre el público

La Heladería Remo celebra este verano su 39º aniversario en Cáceres. Su fundador, Remo Renato Oscar Bortot, es un artesano heladero de origen italiano con amplia experiencia internacional en la creación de nuevos sabores y en la puesta en marcha de heladerías de éxito. Entre sus últimas innovaciones destaca un helado elaborado con Torta del Casar. Al frente del establecimiento cacereño, ubicado en la calle Pintores número 2, una de las principales arterias del casco histórico, se encuentra Darwin Hernández, quien lleva una década gestionando el negocio, con quien se ha conversado para conocer cómo surgió la idea de crear este nuevo sabor de helado.

Darwin Hernández junto a su compañera, dos trabajadores de la Heladería Remo. / Esteban Valero Vizcano

Un año de pruebas para lograr el sabor perfecto

"Suelo ir a Huelva con Remo, ya que él reside allí, y aprovechamos para probar juntos nuevos sabores. Además, cuenta con dos heladerías en la ciudad. Llevábamos más de un año con la idea de crear este helado de Torta del Casar y, durante ese tiempo, hemos realizado numerosas pruebas, en las primeras ocasiones el sabor resultaba demasiado fuerte o demasiado suave, o incluso excesivamente cremoso. Sin embargo, finalmente dimos con la fórmula adecuada. Lo hemos incorporado a la vitrina esta misma semana y ha tenido una acogida excelente. Ayer elaboramos 10 litros y se agotaron por completo. Actualmente estamos produciendo más cantidad, de hecho, acabo de preparar otros 20 litros de cara al fin de semana, cuando aumenta la afluencia de clientes, especialmente con motivo de la Semana Santa".

Chocolate Remo y sabores de fruta, los favoritos de una clientela estacional

Por otro lado, Hernández señala que entre los helados más vendidos destaca el Chocolate Remo, una de las especialidades de la casa, elaborado con un 85% de cacao puro y a base de agua. También gozan de gran aceptación los sabores de fruta, como el mango o la fresa. En cuanto a la clientela, explica que entre marzo y septiembre se registra una notable afluencia turística, aunque existen diferencias según la temporada, en invierno predomina un público de mayor edad, principalmente extranjero, mientras que en los meses de verano, especialmente en julio y agosto, destacan tanto los clientes locales como personas de edad más avanzada.

Por último, subraya que la heladería ofrece actualmente alrededor de 45 sabores de elaboración artesanal, que se producen a diario para garantizar su frescura. La oferta se renueva de manera constante, incorporando nuevas propuestas y adaptándose a la temporada, aunque los sabores clásicos, como la vainilla, el chocolate o la nata, se mantienen siempre como referentes imprescindibles de la carta.