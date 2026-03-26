La Hermandad del Despojado de Cáceres: de su reciente creación a consolidarse en el Martes Santo

Es la cofradía más reciente. La pequeña de la familia cofrade en Cáceres. Su imagen se creó en pleno confinamiento en 2020, y su primera salida fue en 2022. Han pasado solo 4 años pero ya es una más en la Semana Santa de la ciudad. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Lealtad Despojado ha sido la última cofradía en llegar, pero eso no quita que no tenga sus peculiaridades.

"Desde nuestro comienzo, aunque hemos sido de las últimas, siempre hemos querido trabajar como una más", cuenta Jaime Heras, teniente de Hermano Mayor de la hermandad. Ser una cofradía de reciente creación implica que las personas que la llevan son principalmente jóvenes. De hecho, dentro de los actos de Cuaresma que realizan se encuentra el Pregón Joven, este año realizado por el hermano Adrián Escalona Valle.

El papel de los noveles es clave en este caso, pero también para la Semana Santa en general. "Cuando metes sabia nueva, gente con ganas de trabajar, al final los resultados son los que estamos viendo", cuenta.

El Despojado sale en la tarde del Martes Santo, a las 20.00 horas, de la parroquia de Fátima, en la calle Rafael Garcia Plata de Osma. Realiza un muy largo recorrido que completa en cuatro horas y media, bajando hasta la plaza Mayor y llegando incluso a Santo Domingo. Además, lo hace con una carga a costal, típica de las cofradía nacidas en Cáceres en el siglo XXI.

"Elegimos ese tipo de carga por ser algo diferente, porque pensábamos que era una forma más cómoda para los hermanos. Lo veíamos al principio diferente, y por no seguir también la carga normal a hombro que se hace aquí en Cáceres, apostamos por ese tipo de carga", explica Heras. Inicialmente cargaban a doble costal, que es el peso sobre los dos hombres, pero "por indicación de los capataces, de los hermanos que iban debajo del paso y también por funcionalidad", el año pasado se decidió cambiar al costal clásico que también realizan en las hermandades de la Salud y la Humildad.

Historia

Aunque su primera salida fue en 2022 del Palacio Episcopal, el germen de la hermandad nació en 2015. Lo hizo, además, en la procesión de Jesús Condenado. Allí surgió la idea que se presentó a la Unión de Cofradías Penitenciales, que dijo que sigan trabajando en ello. "Todos pensábamos que podíamos hacer las cosas diferentes, no mejor ni peor, sino diferentes y con un estilo que nosotros pensábamos que podría engrandecer la Semana Santa de Cáceres. De ahí nace esa idea de juntarnos el grupo que pensábamos igual y seguir hacia adelante". Así, la cofradía se erige canónicamente en noviembre de 2018.

Al año siguiente, en 2019, se presentó el boceto de la talla de Jesús de la Lealtad Despojado de sus Vestiduras, pero entonces llegó la pandemia. "Al final son esas historias que quedan, que la talla de Jesús Despojado estuvo en el taller de los imagineros durante toda la pandemia". Acabaría siendo bendecido en octubre de 2021 en la iglesia de Santiago. Su primera sede canónica no fue Fátima, sino el Oratorio de San Pedro de Alcántara, en la plaza de la Audiencia.

Jesús Despojado. / Pablo Parra

Tras el estreno en 2022, el párroco de Fátima, Diego Zambrano, sugirió la idea de que se cambiaran, y así fue en una procesión extraordinaria en octubre de ese mismo año, lo cual supuso un antes y un después en la hermandad.

En 2023 se bendice a la segunda imagen titular, la Virgen de la Pureza, que aún no sale en procesión. En 2024 se suspendió la salida por lluvia, en 2025 no hubo ningún problema y este 2026 espera volver a salir a las calles de Cáceres.

La Virgen

María Santísima de la Pureza se encuentra también en Fátima, enfrente de la imagen de Jesús, esperando a que llegue su momento. A 3 años de su bendición, por el momento hay que seguir esperando. Sí se le pudo ver en la Magna Mariana que se celebró con motivo del centenario de la coronación de la Virgen de la Montaña. Desfiló con un paso y manto cedidos.

Si la imagen no sale aún el Martes Santo es por dos razones: el bajo número de hermanos y la logística. Pese a ser 500 hermanos (eran 200 cuando cambiaron de sede), en la procesión salen unos 50 nazarenos, una cantidad baja como para sacar dos imágenes. "Esperamos tener un cortejo amplio para que entre el paso del Cristo y el futuro paso de la Virgen haya una distancia entre ellos que sea consecuente, que no se solapen las bandas y demás", señala el vicehermano mayor.

María Santísima de la Pureza. / Pablo Parra

Por otro lado, la logística es complicada. La puerta de la iglesia no está pensada para la salida de una procesión. De hecho, actualmente sale de un nexo del patio de la parroquia. Por otro lado, cuando la Virgen salga lo hará bajo un palio cuyo proyecto ya está en marcha.

La única novedad que presenta la hermandad este año ha sido la presentación del proyecto que llevará una nueva túnica a Jesús de la Lealtad. Sin más, el Despojado aguarda con ganas su salida el próximo martes. Lo hará con esos detalles únicos que presenta que son fascinantes. Por ejemplo, una gota de sangre que cuelga de su dedo índice. Simbólicamente cuenta debajo de esta con una rosa, representando que donde muere el Señor siempre nace la vida.