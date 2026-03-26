Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres: "El abrazo"

Hay imágenes que condensan una idea de ciudad. El abrazo compartido entre Rafael Mateos, alcalde de Cáceres; Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, y Victoria Bazaga, consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, al conocerse que Cáceres 2031 ha superado el primer corte, es una reacción espontánea de alegría y, al mismo tiempo, la representación visible de algo mucho más valioso: la coincidencia institucional, incluso entre responsables de distinto signo político, al servicio de un horizonte común.

Conviene detenerse en esa escena. No abundan, en estos tiempos, las imágenes de concordia pública. Tres instituciones distintas, gobernadas desde sensibilidades diferentes, celebran juntas una noticia que pertenece a toda la ciudad. En una época de recelos automáticos y de ruido estéril, ese gesto adquiere un valor que desborda la pura celebración. Cáceres aparece ahí como una comunidad capaz de situar un proyecto compartido por encima del cálculo de siglas, de la apropiación del mérito y de la tentación de reducirlo todo al paupérrimo balance partidista.

La lección, además, viene de lejos. Tras la conquista y la repoblación, los Fueros dieron forma a una convivencia organizada y a una voluntad de permanencia. La ciudad medieval empezó a afirmarse cuando aceptó reglas comunes, articuló intereses diversos y entendió que el porvenir exigía acuerdo. Ahí está una de las raíces más hondas de Cáceres: la conciencia de que toda sociedad se construye cuando convierte sus energías dispersas en empresa colectiva.

Ese hilo alcanza el presente con una claridad admirable. Cáceres 2031 reclama ambición, continuidad, inteligencia institucional y nobleza pública. Exige perseverancia, altura de miras y una comprensión limpia de que hay causas que merecen una coincidencia superior. También ofrece ejemplo y enseñanza para España, hoy fatigada por la bronca y la caricatura del adversario. Los españolesagradeceríamos más serenidad institucional,más respeto por quien piensa distinto y una conciencia menos erosionada de destino compartido. Los dirigentes deberían mirar esa imagen como un recordatorio de su deber. Los ciudadanos deberían verla como una exigencia propia. La convivencia se construye cada día en las instituciones, en la plaza y en el lenguaje con que una sociedad se trata a sí misma.

A veces una ciudad entera cabe en un abrazo. Para una candidatura europea, un abrazo ayuda; una ciudad coordinada convence. Cáceres lo sabedesde hace siglos. Mateos, Morales y Bazaga han demostrado que también lo saben. Y España haría bien en aprenderlo otra vez.