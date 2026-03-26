La Junta de Extremadura defiende el traslado de la ESAD de Cáceres por el mal estado del edificio

La consejera de Educación de la Junta de Extremadura en funciones, Mercedes Vaquera, ha defendido este jueves el traslado de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) y del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres al edificio Valhondo, una decisión que, según ha asegurado, cuenta con el respaldo de la comunidad educativa de ambos centros.

A preguntas de los medios en Mérida, Vaquera se ha mostrado sorprendida por las críticas expresadas en los últimos días desde algunos colectivos, entre ellos Juventudes Socialistas de Cáceres, y ha insistido en que los directores de ambos centros le trasladan que docentes, familias y alumnado están “súper contentos” con el cambio de ubicación.

Críticas

Sin embargo, en torno a esta operación ha aflorado malestar entre parte del alumnado de la ESAD por el traslado desde sus actuales instalaciones en la plaza de San Jorge al edificio Valhondo. A ello se suma el rechazo “rotundo” expresado por Juventudes Socialistas de Cáceres a la cesión de edificios municipales del casco antiguo en favor de Fundación Mapfre, una operación en la que participan la Junta de Extremadura, la Diócesis Coria-Cáceres y el Ayuntamiento de Cáceres.

En un comunicado difundido ayer, la organización juvenil advirtió de que esta decisión tendría una repercusión directa en el alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático y del Conservatorio Profesional de Danza, que actualmente desarrollan su actividad en el Palacio Luisa de Carvajal, en plena Ciudad Monumental.

Mal estado

Frente a estas críticas, Vaquera ha recordado que las actuales instalaciones de la ESAD presentan problemas de humedades y unas condiciones que, a su juicio, no son las más adecuadas para desarrollar la actividad docente. Además, ha señalado que el estado del inmueble se ha deteriorado aún más tras las últimas borrascas.

La consejera ha remarcado que el traslado se realizará con todas las garantías y respetando las necesidades específicas que requieren las enseñanzas de Arte Dramático y Danza. También ha subrayado que la nueva ubicación permitirá disponer de más espacio, lo que, en su opinión, redundará en una mejora de la calidad educativa y en beneficio tanto del profesorado como del alumnado.