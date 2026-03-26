La Junta mueve ficha en Cáceres para eliminar la planta invasora que provoca inundaciones en la Ribera del Marco

La Junta de Extremadura destinará un total de 110.049 euros a la Ribera del Marco de Cáceres para prevenir inundaciones, vía una subvención directa (que se está gestionando actualmente) concedida a la comunidad de regantes ‘La Concordia’ para la adecuación del cauce, según han informado este jueves responsables autonómicos y municipales, que se han desplazado hasta la zona.

31.500 metros cuadrados

La actuación permitirá intervenir sobre una superficie aproximada de 31.500 metros cuadrados con el objetivo de mejorar la capacidad de desagüe de la ribera y reducir el riesgo de anegamientos, que se han repetido en los últimos años con consecuencias para las explotaciones agrarias del entorno.

El proyecto, impulsado por la propia comunidad de regantes y respaldado por el Ayuntamiento de Cáceres, incluye una memoria técnica que plantea la eliminación de cañas (Arundo donax), una especie invasora que ocupa amplias zonas del cauce y dificulta el flujo normal del agua, según ha informado el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, unto al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, en la EDAR El Marco.

Planta invasora

La proliferación de esta planta ha provocado una merma significativa en la capacidad hidráulica de la ribera durante episodios de lluvias intensas (como el caso de este año con el tren de borrascas), así como los desembalses posteriores del Guadiloba, favoreciendo inundaciones y generando daños económicos en las huertas próximas.

Asimismo, la expansión de la vegetación invasora ha afectado a infraestructuras de riego, entre ellas el acueducto que atraviesa la ribera, una estructura de interés histórico y cultural que ha sufrido deterioros por el empuje del agua y los atascos en sus arcos.

Las actuaciones previstas se distribuirán en cuatro zonas diferenciadas: 8.000 metros cuadrados en el río Guadiloba, 5.983 metros cuadrados desde el cordel hasta el río, 9.300 metros cuadrados desde el cordel a la urbanización y 8.200 metros cuadrados desde la urbanización hasta la Ronda Norte.

Los trabajos consistirán en excavaciones, astillado de residuos vegetales, roza selectiva manual y labores de repaso, con el fin de restaurar el cauce y garantizar su funcionalidad hidráulica. Las obras, que serán contratadas por la comunidad de regantes ‘La Concordia’, estarán condicionadas a la obtención de las correspondientes autorizaciones medioambientales y de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).