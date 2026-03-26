Malestar en la ESAD de Cáceres por el traslado al edificio Valhondo

Malestar entre los alumnos de la ESAD por el traslado desde sus actuales instalaciones en la plaza de San Jorge al edificio Valhondo. Además, Juventudes Socialistas de la ciudad de Cáceres ha mostrado su rechazo "rotundo" a la cesión de edificios municipales del casco antiguo en favor de Fundación Mapfre, una operación que impulsan la Junta de Extremadura, la Diócesis Coria-Cáceres y el Ayuntamiento de Cáceres.

En un comunicado difundido este martes, la organización juvenil advierte de que la decisión tendría una repercusión directa en el alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático y del Conservatorio Profesional de Danza, que actualmente desarrollan su actividad en el Palacio Luisa de Carvajal, en pleno corazón de la Ciudad Monumental.

La posición de Juventudes Socialistas se centra en la defensa del uso público de esos espacios y en el rechazo a un modelo de ciudad que, a su juicio, prima operaciones ligadas a entidades privadas frente a servicios vinculados a la formación y la cultura.

La crítica al traslado

Según expone la organización, una de las consecuencias directas de esa operación sería la salida de alumnado y profesorado de sus instalaciones actuales, sin que existan, a su entender, garantías claras sobre su futuro definitivo.

Juventudes Socialistas señala que, de forma provisional, ambos centros serían trasladados el próximo curso al edificio Valhondo, aunque considera que esas dependencias presentan en la actualidad condiciones poco adecuadas para el desarrollo óptimo de enseñanzas artísticas y escénicas.

"Privatizar la ciudad"

El secretario general de Juventudes Socialistas de Cáceres, Javier Álvarez, ha afirmado que esta operación supone "otro movimiento más" del Partido Popular para privatizar la ciudad "a costa de las posibilidades y derechos de la ciudadanía cacereña", con una incidencia especial, según ha remarcado, sobre la población joven.

"Es abusivo y ruin que la ESAD y el Conservatorio de Danza pierdan su sede en el corazón de la Ciudad Monumental por la privatización en manos de unos pocos", ha señalado Álvarez.

El dirigente juvenil también rechaza el argumento de que se trata de un acuerdo cerrado desde hace años. "No nos vale la excusa de que es un acuerdo cerrado desde hace cinco años. Este proceso no solo genera incertidumbre e inestabilidad para el alumnado, sino que también pone en cuestión el modelo de ciudad que se está construyendo", ha afirmado.

Cultura, educación y espacios comunes

En su pronunciamiento, Juventudes Socialistas reclama la revocación del acuerdo con Fundación Mapfre, pide que se frene lo que define como una dinámica privatizadora y exige a las instituciones implicadas que asuman su responsabilidad en la protección de los derechos de la ciudadanía.

La organización enmarca además esta controversia en un debate más amplio sobre el uso del patrimonio urbano y el papel de los servicios públicos en el casco histórico de Cáceres, una zona de alto valor simbólico y patrimonial para la ciudad.