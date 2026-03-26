Miguel Ángel Morales reclama un ministerio específico para el mundo rural en el congreso de Boltaña

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, aprovechó este miércoles su participación en el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación para reclamar una mayor implicación de los municipios pequeños en el diseño de las políticas estatales frente al reto demográfico. Su intervención se produjo durante uno de los diálogos centrales de la primera jornada, en un foro que reúne durante dos días a representantes institucionales, expertos y responsables locales de distintos puntos del país en el Palacio de Congresos de Boltaña, en Huesca, para debatir sobre el futuro del medio rural.

Morales lamentó que muchas de las medidas sobre desarrollo rural y despoblación se elaboren sin contar de forma real con quienes después deben aplicarlas sobre el terreno. "Echamos de menos que se cuente con los que vamos a ser protagonistas de determinadas políticas", afirmó. Esta fue su respuesta a una de las preguntas planteadas en el diálogo que compartió con la directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla, y con el alcalde de Fuentelespino de Haro, Benjamín Prieto. En ese mismo contexto defendió que los pueblos pequeños "no se sienten partícipes" de estas estrategias y volvió a insistir en la necesidad de revisar la estructura institucional con la que se aborda el problema.

Morales propone un ministerio específico para el mundo rural

El presidente de la Institución Provincial planteó incluso la posibilidad de contar con un ministerio específico y transversal para el mundo rural, capaz de impulsar cambios fiscales, normativos y legales adaptados a la realidad de los municipios de menor tamaño. Su posición enlazó con uno de los debates que atraviesa esta edición del congreso: la conveniencia de avanzar hacia un estatuto jurídico propio para los pequeños municipios, teniendo en cuenta que muchas veces deben afrontar los mismos trámites y obligaciones que grandes ciudades, pero con medios técnicos y humanos muy inferiores.

Morales insistió también en la necesidad de reforzar el papel de las diputaciones provinciales como estructuras que ya funcionan y que garantizan solvencia a muchos ayuntamientos pequeños, una idea que viene repitiendo en distintos foros. A su juicio, el Estado debería reconocer de forma más clara esa función de apoyo y vertebración territorial.

El congreso de Boltaña, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Boltaña y el Gobierno de Aragón, con apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, arrancó este miércoles con una programación centrada en la gobernanza, los servicios, la vivienda y la economía rural. La jornada inaugural incluyó una ponencia del periodista Manuel Campo Vidal sobre una 'España rural viva', junto a la intervención del secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Xavier Boya Alòs, sobre la estrategia nacional 2030. Posteriormente, se celebró una mesa de debate sobre las expectativas y realidades de los gobiernos locales ante esa estrategia.

El congreso nació para abordar la despoblación desde una perspectiva territorial

La participación de Morales se encuadró en el bloque de 'Gobernanza, análisis y planificación para la mejor cohesión territorial', previsto a las 12:15 horas. Después, el programa continuó con otros apartados dedicados a infraestructuras y vivienda, alianzas público-privadas, servicios públicos esenciales, agricultura y ganadería y emprendimiento digital en el medio rural.

La segunda jornada tendrá lugar este jueves a partir de las nueve e la mañana con un primer bloque centrado en experiencias de innovación ligadas a la tradición. Después se sucederán distintas sesiones sobre cohesión social en el medio rural, respuestas autonómicas ante la despoblación, cultura e identidad como nuevo relato rural y narrativas digitales para un medio rural vivo. La programación de la mañana se cerrará con una mesa dedicada a la financiación y al marco competencial de los municipios más pequeños, antes de la lectura de la declaración final, prevista para las 14:15 horas. La clausura oficial se llevará a cabo media hora después.

La cita llega además con una carga simbólica especial para Cáceres. Este congreso nació en 2016 impulsado por la entonces presidenta de la Diputación cacereña, Charo Cordero, y celebró su primera edición en Montánchez, de donde salió la conocida Declaración Institucional de Montánchez. Desde entonces se ha consolidado como uno de los principales foros del municipalismo español para abordar la despoblación desde una perspectiva territorial, institucional y estratégica. La presencia de Morales en Boltaña refuerza así esa continuidad y vuelve a situar a la provincia de Cáceres dentro del debate nacional sobre el futuro del mundo rural.