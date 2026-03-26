La Pasión Viviente llena Cáceres y abre su Semana Santa: "El sentimiento sigue siendo el mismo"

La Ciudad Monumental de Cáceres vuelve a convertirse este jueves en el Jerusalén de hace dos mil años con la celebración de la séptima edición de la Pasión Viviente, una cita que arranca a las 20.00 horas pero que media hora antes ya llena de público las calles de la parte antigua. La expectación se nota desde mucho antes del inicio. Los asistentes buscan sitio en los puntos clave del recorrido y muchos comentan los cambios de esta edición. Cambian escenas, cambian enfoques y cambia incluso el arranque, pero el sentimiento, como resume una espectadora veterana, sigue siendo el mismo.

Una propuesta completamente renovada

La representación llega este año con numerosos cambios, algo que despierta la expectación del público habitual, pendiente de comprobar cómo encajan las novedades en una cita ya muy arraigada. Pilar, que ya ha acudido en otras ocasiones, lo resume con claridad, "han cambiado muchas cosas, pero lo esencial, que es el sentimiento, sigue siendo el mismo".

La representación, organizada por la Asociación Cultural Pasión Viviente y el Ayuntamiento a través del Consorcio Ciudad Histórica, estrena este año al director Solo Yoni y al actor José F. Ramos en el papel de Jesús. El objetivo del nuevo montaje pasa por mostrar un Cristo más humano, más cercano y menos divinizado, con especial atención a sus dudas, a sus diálogos y a su relación con el pueblo. Esa mirada recorre una producción de gran formato en la que participan más de 200 personas entre actores, figurantes y equipo técnico y que en ediciones recientes supera los 11.000 espectadores.

Uno de los cambios más visibles aparece ya en el comienzo. Por primera vez, la acción arranca en la Plaza Mayor, con una escena inicial que altera la ubicación habitual con la que el público identifica la Pasión. Desde ahí, el recorrido se despliega paso a paso por la Ciudad Monumental en una sucesión de 28 escenas. Primero aparece el mercado, una escena nueva situada antes de la llegada a la plaza y planteada como una apertura a la que el público no accede de forma directa.

Galería | Cáceres se prepara para una nueva Pasión Viviente / Pablo Parra

Después llegan las tentaciones de Jesús, sus primeros diálogos con discípulos y allegados y el desarrollo de episodios como la Última Cena y el prendimiento. Más adelante, la representación avanza hacia los juicios y acusaciones: el paso ante Poncio Pilato, la escena con Herodes —trasladada este año al Jardín de los Ulloa y concebida casi como una pieza de radioteatro— y la negación de Pedro, una de las novedades, situada junto a la imagen de San Pedro de Alcántara, en el entorno de Santa María. El itinerario continúa con el ahorcamiento de Judas en la plaza Conde de Canilleros, el Vía Crucis, la subida al Calvario y la crucifixión, uno de los momentos más intensos y emotivos de la noche. El cierre llega en San Mateo, donde la representación termina con una escena final de aplauso colectivo.

Con la representación llega el sentimiento de la Semana Santa

El silencio del público acompaña cada tramo. La ilusión, la alegría y los nervios previos dejan paso a una atención absoluta en cuanto los actores entran en escena. La gente sigue con la mirada cada palabra y cada movimiento para no perder detalle. Quienes vuelven año tras año notan la evolución del montaje, pero también reconocen un fondo que permanece, la emoción de ver cómo el patrimonio monumental se convierte en teatro y cómo la ciudad revive, una vez más, su gran preámbulo de Semana Santa. La retransmisión en directo de Tusemanasanta y la pantalla instalada en el Foro de los Balbos refuerzan además la accesibilidad del evento para personas mayores o con movilidad reducida. Además, para garantizar el desarrollo correcto de la actividad, Policía Local y dispositivos de la DYA realizaron un trabajo coordinado en los diferentes puntos del recorrido.

La Pasión Viviente actúa de nuevo como antesala de los días grandes. El calendario cofrade continúa este fin de semana con el Sábado de Pasión, cuando el Vía Crucis del Humilladero sale a las 22.00 horas desde el Templo del Buen Pastor. Ya el Domingo de Ramos, la ciudad arranca la jornada con la procesión de La Burrina, que parte a las 12.00 horas de San Juan, y por la tarde toma el relevo la Procesión del Silencio, prevista a las 19.00 horas desde Santiago, en una de las citas más solemnes del inicio de la Semana Santa cacereña.

Con nuevo director, nuevo protagonista y un recorrido renovado, la Pasión Viviente confirma este año su capacidad para cambiar sin perder su esencia. Cáceres vuelve a poner en juego patrimonio, teatro popular y participación ciudadana en una noche que ya forma parte de la identidad cultural de la ciudad. Y, mientras se apagan las últimas escenas, queda la sensación de que la Semana Santa ya está aquí.